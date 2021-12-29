Астрофотографы любят так называемые покрытия. При таких событиях один объект, расположенный ближе к нам, закрывает собой более удаленный объект. Так, например, можно наблюдать, как астероид или спутник какой-нибудь планеты закрывает своим телом звезду. Но покрытие Луной планет – это зрелище гораздо более интересное.

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Покрытие Марса Луной / Скриншоты из онлайн-планетария Stellarium

Покрытие Марса Луной

1 января 2021 года состоится покрытие Луной Марса. Событие это происходит не слишком часто, чтобы с ним можно было не считаться. К большому сожалению, с территории Украины наблюдать за покрытием будет невозможно. Более того, из северного полушария тоже.

Лучшие условия для того чтобы увидеть событие будут на юге Австралии. Поэтому, если вы сможете побывать на этом южном континенте, не упустите, ведь около 4:03 по Всемирному координированному времени наш спутник закроет своей "нижней" стороной Марс на время. Луна будет расположена довольно низко над горизонтом, поэтому наблюдению будет несколько мешать освещение от Солнца.

Обратите внимание! В северном полушарии можно будет наблюдать своеобразный "парад планет": в одну линию выстроятся карликовая планета Цирера, Уран, астероид Паллада, Нептун, Юпитер и Сатурн. Перед заходом Солнца ниже и справа от Сатурна можно рассмотреть Меркурий и Венеру.