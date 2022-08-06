Xiaomi создала устройство для управления умным домом силой мысли: как это работает

Управление устройствами силой мысли – футуристическая цель достичь которой стремятся многие компании. Похоже, Xiaomi решила воплотить эту мечту в жизнь благодаря устройству с функцией обработки мозговых волн – MiGu Xiaomi Headband. Он крепится на голове пользователя и позволяет управлять умным домом посредством силы мысли.

Гаджет разработан в рамках третьего хакатона Xiaomi. Это внутреннее соревнование, на котором инженеры компании придумывают и воплощают перспективные концепты в жизнь. Новая платформа имеет большую перспективу, ведь она может стать удобной альтернативой голосовым командам.

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Как все это работает

MiGu работает в паре со смартфоном, подключаясь к нему через Bluetooth. Когда пользователь одевает повязку, массив из трех датчиков начинает отслеживать его мозговую активность, транслируя данные на смартфон. Последняя расшифровывает и интерпретирует сигналы, передавая команды на устройства домашней экосистемы.

Сценариев применения у нового гаджета на практике – множество. К примеру, владельцу MiGu достаточно лишь подумать о том, что ему жарко, чтобы система отправила команду на кондиционер и снизила температуру на несколько градусов.

Или, если пользователь захочет выпить кофе, он сможет передать соответствующую команду кофейной машине, не вставая с дивана. В перспективе технология позволит выполнять множество действий по дому, связанных с электроникой, просто думая о них.



MiGu Xiaomi Headband / Скриншот с видео

Пока немалые размеры повязки могут оттолкнуть от устройства, однако это точно временное решение и такое устройство, если оно все же выйдет на рынок, точно будет выглядеть компактно и красиво.

Помимо управления умным домом, Xiaomi также рассматривает возможность использовать MiGu для поддержки водителей. Если гаджет заметит, что пользователь, управляющий автомобилем, слишком напряжен или теряет концентрацию, он отправит соответствующее предупреждение с призывом сфокусироваться или сделать остановку. Таким образом, Xiaomi хочет сделать управление транспортом более безопасным.

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Когда устройство появится на рынке

MiGu Xiaomi Headband не является коммерческим продуктом. Это даже нельзя назвать рабочим прототипом, который готовит компания к релизу. Проекты, разрабатываемые на онлайн-хакатоне, создаются для проверки концепций и внутренних тестирований. Выдержит ли их MiGu – пока не ясно, однако ввиду перспектив использования такого устройства – все возможно.