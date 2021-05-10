Stacksmashing сравнил обычный маячок AirTag со взломанным в отдельном видеоролике. Когда взломанный маячок сканируют, вместо сервиса Apple ему предлагается перейти на указанный хакером сайт.

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Чем это чревато для рядовых пользователей

Взломанный таким образом AirTag можно использовать для фишинга и других мошеннических действий.

В случае взломанного Stacksmashing AirTag пользователь может разве что стать жертвой мему Рикроллинг.

Легальный маячок для слежки за людьми

Это не первая проблема с безопасностью AirTag. Ранее журналист Washington Post Джеффри Фаулер заявил, что новые маячки можно использовать для слежения за людьми. Для этого он привязал AirTag к смартфону коллеги и отправился с ним гулять по городу.

Устройство показывало местонахождение журналиста с удивительной точностью, а при поездке на велосипеде положение на карте обновлялось каждые полквартала. Фаулер считает, что такой маячок можно подбросить любому человеку.