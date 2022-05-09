Изображения в патентной заявке свидетельствуют о том, что пользователи в результате смогут получить некий аналог ноутбука с дисплеем, который отсоединяется от клавиатуры. Удобное решение, которое многим точно понравится.

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В общем, идея клавиатуры для iPad не нова, но раньше все аксессуары Apple под названием Magic Keyboard выглядели своеобразным чехлом. Новый же дизайн предлагает жесткую клавиатуру, с которой гаджет больше напоминает ноутбук.



Патентные изображения клавиатуры от Apple / Фото Apple

На эскизе видна подключенная к iPad база. Она примерно такая же, как у устройств Microsoft Surface. Гаджет оснащен электромеханическими клавишами и большим тачпадом, характерным для MacBook. Судя по описанию патента, модель может иметь слот для стилуса и небольшой сенсорный дисплей, аналогичный Touch Bar.



Предусмотрен крепеж для iPencil / Фото Apple

Клавиатуры со схожими характеристиками, но без Touch Bar уже можно приобрести у сторонних производителей типа Logitech. В сочетании с iPad OS планшеты Apple уже сегодня очень уверенно способны заменять ноутбуки.

Изменения интерфейса

На изображении видны и элементы интерфейса такие как окна в стиле macOS – впрочем, само программное обеспечение в заявке не описывается. Хотя Apple никогда не упоминала о намерении интеграции macOS с планшетами, само отделение iPadOS от iOS показывает постепенное движение в этом направлении. Специальный вариант операционной системы для планшетов переживает уже четвертое воплощение.



Интерфейс будущих версий iPad OS будет больше напоминать iOS / Фото Apple

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Следует отметить, что другие патенты Apple демонстрируют крупные планы компании. Так, универсальный порт подразумевает подключение как клавиатуры, так и других аксессуаров самой Apple и сторонних производителей – например, камер и микрофонов и даже, судя по описанию, дополнительного дисплея.

Но не стоит забывать и о том, что Apple, как и ряд других компаний, часто патентует решения, которые в будущем так и не появляются на рынке, оставаясь только на бумаге в виде эскизов.

Кстати, недавно заработал сервис Apple Self-Repair разработанный для того, чтобы помочь пользователям устранить поломки в iPhone самостоятельно. Однако пользователи раскритиковали его подчеркнув высокую цену деталей.