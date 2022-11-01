Новый закон может привести к значительным изменениям в том, что люди могут делать со своими устройствами, сервисами и приложениями. Вероятно, тенденция со временем распространится и на США и другие части планеты, ведь компаниям вряд ли выгодно разделять свои продукты на несколько разных версий.

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Что нас ждет

Жерар де Грааф, который помог принять закон, названный DMA, говорит, что теперь крупные корпорации будут вынуждены "открыть свои обнесенные стенами сады". В прошлом месяце де Грааф стал директором нового офиса ЕС в Сан-Франциско, созданного частично для разъяснения последствий закона компаниям Big Tech.

Если у вас есть iPhone, вы должны иметь возможность загружать приложения не только из App Store, но и из других магазинов приложений или из Интернета,

– объясняет один из пунктов закона европейский политик.

DMA требует от доминирующих платформ впускать меньших конкурентов, а также может заставить мессенджеры разрешить получение сообщений от конкурирующих приложений. Например, вы, используя Signal или Telegram, сможете послать сообщение кому-то в WhatsApp и наоборот.

Кроме того, закон запрещает отдавать предпочтение своим собственным приложениям и сервисам. Таким образом, условный Google не сможет установить поисковую систему или приложения по умолчанию.

Не все так быстро

DMA вступает в силу с 1 ноября, однако технологические платформы не обязаны выполнять его немедленно. Сначала ЕС должен решить, какие компании достаточно крупные игроки рынка, чтобы эти правила были применены к ним. Де Грааф ожидает, что в список войдет как минимум около десятка компаний. Сам список объявят не раньше весны. Затем эти бренды получат шесть месяцев на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.