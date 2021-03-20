День весеннего равноденствия в 2021 году в Северном полушарии пришелся на 20 марта. В эту пору началась астрономическая весна, а продолжительность светлых и темных часов – дня и ночи – одинаковые.

Также с этого дня начинает расти продолжительность светового дня. По этому случаю Google выпустил приветственный дудл.

К слову Google поздравил Украину с Днем Святого Патрика зеленым дудлом

День осеннего равноденствия в 2021 году

Только дважды в год Солнце восходит ровно на востоке и заходит точно на западе. Это можно увидеть в дни весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни нашу главную звезду можно видеть ровно 12 часов – половину суток.

А еще этот день является астрономическим началом весны.



Google поздравил украинцев с началом астрономической весны / Фото Google

В чем разница между астрономической и календарной весной

Действительно, по календарю весна начинается 1 марта. Но астрономическая – от весеннего равноденствия (и заканчивается не 31 мая, а в день летнего солнцестояния). Начало астрономически весны имеет четкое определение:

Весеннее равноденствие – это когда расстояние Солнца от небесного экватора на север или на юг равно нулю.

При этом угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце становится прямым.

Проще говоря: когда земные полюса равноудалены от Солнца.

Но углубляться в это неспециалистам, пожалуй, не стоит. Помните, что отныне мы имеем весну по всем показателям. Кроме, к сожалению, климатических – потепления в Украине придется еще немного подождать.

К слову, этот дудл в поисковике можно увидеть 20 марта во многих странах Северного полушария, а также в Индии.



Регионы, где 20 марта видно дудл о весеннем равноденствии / Фото Google