Новый дудл от Google: поисковик поздравил Украину с весной
День весеннего равноденствия в 2021 году в Северном полушарии пришелся на 20 марта. В эту пору началась астрономическая весна, а продолжительность светлых и темных часов – дня и ночи – одинаковые.
Источник:Google
Также с этого дня начинает расти продолжительность светового дня. По этому случаю Google выпустил приветственный дудл.
К слову Google поздравил Украину с Днем Святого Патрика зеленым дудлом
День осеннего равноденствия в 2021 году
Только дважды в год Солнце восходит ровно на востоке и заходит точно на западе. Это можно увидеть в дни весеннего и осеннего равноденствия. В эти дни нашу главную звезду можно видеть ровно 12 часов – половину суток.
- А еще этот день является астрономическим началом весны.
Google поздравил украинцев с началом астрономической весны / Фото Google
В чем разница между астрономической и календарной весной
Действительно, по календарю весна начинается 1 марта. Но астрономическая – от весеннего равноденствия (и заканчивается не 31 мая, а в день летнего солнцестояния). Начало астрономически весны имеет четкое определение:
- Весеннее равноденствие – это когда расстояние Солнца от небесного экватора на север или на юг равно нулю.
- При этом угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце становится прямым.
Проще говоря: когда земные полюса равноудалены от Солнца.
К слову, этот дудл в поисковике можно увидеть 20 марта во многих странах Северного полушария, а также в Индии.
Регионы, где 20 марта видно дудл о весеннем равноденствии / Фото Google
Напомним На осеннее равноденствие Google пожелал украинцам счастливой осени 2020
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