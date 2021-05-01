Международный день труда отмечают в более чем 140 странах, среди которых и Украина. Этот день – 1 мая – в нашей стране является государственным выходным.

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1 мая 1886 в Чикаго в США рабочие вышли на забастовку – против нечеловеческих условий труда. Этот день был отнюдь не праздничным: несколько дней протестов и столкновений с полицией привели к кровопролитиям и терактам.

Беспорядки были подавлены силой, а организаторы впоследствии казнены.

В 1889 году социалисты объявили 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. "Отмечали" этот день забастовками и протестами. Идея понравилась большевикам, которые захватили власть в России в 1917 году.

Однако празднование 1 мая забастовками изменили на парады .

Первоначальное содержание 1 мая – как символа борьбы за права рабочих – в СССР фактически исчезло. Более того, люди почти что обязаны были участвовать в парадах 1 мая в "стране рабочих".

В ХХІ же веке Украина чтит 1 мая в его мировом значении – как Международного дня труда.

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