Новый дудл от Google – об Анне Франк: проницательные моменты из ее жизни

Google почтил память жертвы Холокоста Анны Франк, посвятив новый дудл 75-летию публикации ее мемуаров "Дневник Анны Франк".

В интерактивной дудле продемонстрированы цитаты из ее дневника, в которых описывается то, что она пережила, а также ее друзья и семья, скрываясь более двух лет от нацистского правления.

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Дудл интерактивный. Его можно полистать, как страницы дневника.

Прятаться… где бы нам спрятаться? В городе? В стране? В доме? В хижине? Когда, где, как…

– писала Анна Франк.

Что нужно знать об Анне Франк

Анна Франк – еврейская девочка, родилась 12 июня 1929 года во Франкфурте в Германии. Ее родители – Отто и Эдит Франк.

Семья Франк переехала в Амстердам в 1934 году, когда к власти в Германии пришел Адольф Гитлер. Когда преследование евреев усилилось, она начала вести дневник.

Анна Франк прошла Освенцим и Берген-Бельзен, в котором умерла. Девочка в течение 25 месяцев вместе с семьей пряталась в столице оккупированных Нидерландов.

Анна Франк скончалась в 1944 году в концентрационном лагере. Ее отец Отто – единственный член семьи, выживший после Холокоста. Вернувшись в Амстердам, он нашел дневник дочери. Друзья убедили Отто опубликовать дневник и в июне 1947 года была напечатана первая партия экземпляров.

Дневник Анны Франк стал важным свидетельством о преступлениях нацистов

Дневник девочки стал важным документом, показывающим страдания евреев во время Второй мировой войны. Его перевели на более чем 70 языков мира. Теперь это одна из популярнейших книг в мире.

К слову, в конце марта итальянский художник Александр Паломбо нарисовал граффити в поддержку Украины . Он изобразил знаменитую Анну Франк, выступающую против российских захватчиков.

Рисунок появился на одном из домов Милана. На рисунке Анна, одетая в голубое платье с сине-желтым бантом, сжигает плакат с оккупационным символом "Z".



Граффити в поддержку Украины в Милане / Фото "Сегодня"