Новый дудл от Google – о Фанни Гензель: кто она и чем знаменита
Источник:Google
216 лет со дня рождения Фанни Гензель мир отмечает 14 ноября. В этот день 2021 года в поисковике Google появился новый поздравительный дудл.
Фанни Мендельсон Гензель – знаменитая немецкая певица, пианистка и композиторша ХІХ века. Ее голосом восхищался Гете, ее музыкой вдохновлялся Чайковский, а впоследствии в ее честь назвали даже астероид.
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Кто такая Фанни Гензель и почему Google выпустил в ее честь новый дудл
Дудл от Google 14 ноября вместе со всем миром празднует 216-летие со дня рождения виртуозной немецкой пианистки и композиторши Фанни Гензель. Ее считают одной из величайших женщин-композиторов XIX века.
- Фанни Гензель родилась 14 ноября 1805 года в Гамбурге в Германии с фамилией Зиппора Мендельсон.
- Да, знаменитый композитор Феликс Мендельсон – ее родной брат.
- А философ-просветитель Моисей Мендельсон – дедушка.
- Мать же Фанни сама любила музыку, уроки которой брала у ученика самого Иоганна Себастьяна Баха.
Именно она научила дочку играть на пианино. И уже в 13 лет Гензель поразила аудиторию в Берлине во время концерта – она выполнила наизусть 24 прелюдии из шедевра Баха "Хорошо темперированный клавир" (1722 – 1742).
Дудл от Google о Фанни Гензель Мендельсон / Фото Google
Но, несмотря на чрезвычайный талант Фанни, ее попытки развивать музыкальную карьеру встречали сопротивление общественности – ну, не принято тогда было, чтобы женщина занималась чем-то другим сверх хозяства и детей. Однако Гензель не остановилась.
- Приблизительно в 1820 году она начала регулярно работать на воскресных концертах семьи Мендельсонов.
- Фанни на десятилетие стала хозяйкой этого полупубличного мероприятия, его организатором.
- А еще и выступала там как дирижерша и пианистка.
- Впрочем, успехи Фанни Гензель тогда, к сожалению, омрачила мощная карьера ее брата Феликса.
Что ж, женщина приложила немалые усилия, чтобы развить фирменный мендельсоновский стиль – более чем в 450 композициях, которые отражали ее уважение к Баху и Бетховену и новаторский музыкальный подход.
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В 41 год она опубликовала "Опус 1" под своим именем – первое ее оригинальное произведение, и одно из первых среди опубликованных женских произведений.Интересный факт: в 2010 году музыковеды нашли пасхальную сонату, сольную фортепианную пьесу, которую написала на самом деле Фанни Гензель в 22 года. Примечательно, что ее ошибочно приписывали брату Феликсу. В 2017 произведение впервые исполнили, отметив честное авторство – спустя почти 190 лет после его создания.