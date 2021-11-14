Фанни Мендельсон Гензель – знаменитая немецкая певица, пианистка и композиторша ХІХ века. Ее голосом восхищался Гете, ее музыкой вдохновлялся Чайковский, а впоследствии в ее честь назвали даже астероид.

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Кто такая Фанни Гензель и почему Google выпустил в ее честь новый дудл

Дудл от Google 14 ноября вместе со всем миром празднует 216-летие со дня рождения виртуозной немецкой пианистки и композиторши Фанни Гензель. Ее считают одной из величайших женщин-композиторов XIX века.

Фанни Гензель родилась 14 ноября 1805 года в Гамбурге в Германии с фамилией Зиппора Мендельсон.

Да, знаменитый композитор Феликс Мендельсон – ее родной брат.

А философ-просветитель Моисей Мендельсон – дедушка.

Мать же Фанни сама любила музыку, уроки которой брала у ученика самого Иоганна Себастьяна Баха.

Именно она научила дочку играть на пианино. И уже в 13 лет Гензель поразила аудиторию в Берлине во время концерта – она выполнила наизусть 24 прелюдии из шедевра Баха "Хорошо темперированный клавир" (1722 – 1742).



Дудл от Google о Фанни Гензель Мендельсон / Фото Google

Но, несмотря на чрезвычайный талант Фанни, ее попытки развивать музыкальную карьеру встречали сопротивление общественности – ну, не принято тогда было, чтобы женщина занималась чем-то другим сверх хозяства и детей. Однако Гензель не остановилась.

Приблизительно в 1820 году она начала регулярно работать на воскресных концертах семьи Мендельсонов.

Фанни на десятилетие стала хозяйкой этого полупубличного мероприятия, его организатором.

А еще и выступала там как дирижерша и пианистка.

Впрочем, успехи Фанни Гензель тогда, к сожалению, омрачила мощная карьера ее брата Феликса.

Что ж, женщина приложила немалые усилия, чтобы развить фирменный мендельсоновский стиль – более чем в 450 композициях, которые отражали ее уважение к Баху и Бетховену и новаторский музыкальный подход.

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В 41 год она опубликовала "Опус 1" под своим именем – первое ее оригинальное произведение, и одно из первых среди опубликованных женских произведений.