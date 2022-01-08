Этот дудл был сделан в видеоформате. Ведь показать в фото или короткой графике ни все достижения Хокинга, ни хотя бы одно важнейшее – просто невозможно.

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80 лет со дня рождения Стивена Хокинга

Видеодудл от Google 8 января прославляет одного из самых влиятельных ученых человеческой истории Стивена Хокинга .

Этот британский космолог, писатель и физик-теоретик исследовал очень и очень много тем – от столкновения черных дыр до Большого взрыва.

Его теории происхождения и механики Вселенной совершили революцию в современной физике.

Более того, его книги становились бестселлерами и сделали сложную тему науки о космосе доступной и понятной для миллионов читателей во всем мире.

Стивен Хокинг: краткая биография

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 в английском Оксфорде. С юных лет увлекся функционированием Вселенной. Но в 21 год медики диагностировали у Хокинга нейродегенеративное заболевание – боковой амиотрофический склероз.

Прогнозы были неутешительны. Но музыка Рихарда Вагнера и любовь жены Джейн Уайльд , как говорил сам Хокинг, дали ему волю к борьбе и побудили посвятить себя физике, математике и космологии.

В 1965 году Хокинг защитил в Кембридском университете докторскую диссертацию "Свойства расширяемых вселенных", где и представил революционную теорию о том, что пространство и время возникли из сингулярности – бесконечно малой и бесконечно плотной точки (сегодня именно это называют ключевой характеристикой).

В 1974 году ученый сделал еще одно открытие – что частицы могут избегать черных дыр. Эту теорию излучения Хокинга считают его важнейшим вкладом в физику.

А еще Стивен Хокинг активно занимался популяризацией науки. В апреле 1988 г. вышла его книга "Краткая история времени", которая мгновенно стала бестселлером, и сделала ученого известным не только в научных кругах, но и буквально каждому на Земле.

Стивен Хокинг прожил 76 лет. Великий ученый умер в марте 2018 года, чуть более 4 лет назад.

Новый дудл – о Стивене Хокинке: смотрите видео от Google

В создании дудла о Хокинге приняли участие его дочь и сыновья

В дудле от Google дочь Стивена Хокинга Люси и сыновья Роберт и Тим размышляют о жизни своего отца и его наследии. Они уверены, что отцу понравился бы этот дудл:

Ему было бы важно показать, что он никогда не позволял трудностям своего физического состояния ограничивать его силу самовыражения или его решительность влиять на мир. Надеемся, его пример вдохновляет всех, кто сталкивается с большими вызовами в это тяжелое время.

Иллюстратор Мэтью Крукшенк, создававший этот дудл, отметил, что хотел показать "ценность и важность нашей планеты, которые растут с каждым днем", а особенно то, как Стивен Хокинг ежедневно и несмотря ни на что "подходил к жизни с энергией, юмором и оптимизмом".

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