Ранее стало известно о том, что Microsoft планирует выпустить в этом году самое больше обновление дизайна пользовательского интерфейса программной платформы Windows 10. Это обновление разрабатывается под кодовым названием Sun Valley и ожидается, что оно станет общедоступным осенью этого года.

Однако как будут выглядеть всплывающие и контекстные меню в Windows 10 после выхода Sun Valley, можно увидеть уже сейчас, их показали журналисты Windows Latest.

Интересно Частицу новой ОС Microsoft можно запустить в Windows 10

Вскоре разработчики начнут внедрять больше элементов нового интерфейса в тестовые сборки Windows 10, доступные участникам инсайдерской программы Microsoft. Среди прочего, в новом интерфейсе будут использоваться окна с закругленными углами, которые должны сделать дизайн многих элементов более современным.

Особенности обновленного интерфейса ОС Windows

Уже сейчас вид контекстных меню добавлен в Windows UI Library – библиотека пользовательского интерфейса, которая нужна для создания дизайна управляющих элементов в обновлении Sun Valley. Опубликованные изображения наглядно демонстрируют некоторые очевидные изменения, в первую очередь закругленные углы, изменение интервала между элементами меню и другие детали. Дизайн всплывающих меню DatePicker и TimePicker также изменен и приведен в соответствие с другими элементами интерфейса.



Обновленный интерфейс Windows 10

Судя по всему, Microsoft делает большую ставку на новый дизайн с закругленными углами окон, напоминающий вид интерфейса предыдущих операционных систем, в том числе Windows 7 и Windows Vista. Для соответствия новому стилю, Microsoft откажется от использования острых углов в том числе и в окнах приложений, таких как "Настройка", "Музыка", "Фотографии" и другие функции.



Обновление с новым интерфейсом должно появиться в октябре 2021 года

Ожидается, что тестирование новых элементов интерфейса будет проходить в течение года, а их масштабное развертывание начнется осенью, когда Microsoft будет готова выпустить функциональное обновление Windows 10 21H2.