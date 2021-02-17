Недавно в сети появились скриншоты интерфейса Android 12, которые удалось извлечь из рекомендательных документов, которые Google рассылала производителям. В новом отчете XDA Developers говорится о том, что компания планирует отказаться от старых принципов дизайна.

В своем материале главный редактор XDA Developers ссылается на описание некоторых скриншотов, которые Google описывает фразой Road to Material Next (Путь к следующему материальному дизайну).

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Новый дизайн для Android 12

Стоит отметить, что Google имеет свою библиотеку Material, в которой собраны рекомендации и принципы с проектирования интерфейсов приложений для разработчиков и дизайнеров. В профессиональной среде подобные правила называются "гайдлайны". Пока неизвестно, какие нововведения будут включать в себя библиотеку Material Next, но судя со скриншотов Android 12 нововведения коснутся верстки, виджетов, шрифтов, а также форм диалоговых окон.



Новый интерфейс Android 12 / Скриншоти Google

Интересной деталью также является цветовая схема – не исключено, что Google отойдет от ярких контрастных цветов к мягким пастельным тонам.

Выход сборника Android 12 для разработчиков, должен состояться уже завтра. Хотя другие источники говорят, что выход может состояться позже.

Новые функции Android 12

Сегодня также стало известно об одном из ключевых нововведений Android 12. Как ожидается, в новой версии мобильной ОС Google реализует функцию автоповорота экрана с определением положения пользователя. Работать эта функция будет с помощью фронтальной камеры.