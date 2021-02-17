Google работает над новым дизайном Material Next в Android 12
Недавно в сети появились скриншоты интерфейса Android 12, которые удалось извлечь из рекомендательных документов, которые Google рассылала производителям. В новом отчете XDA Developers говорится о том, что компания планирует отказаться от старых принципов дизайна.
Источник:XDA Developers
В своем материале главный редактор XDA Developers ссылается на описание некоторых скриншотов, которые Google описывает фразой Road to Material Next (Путь к следующему материальному дизайну).
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Новый дизайн для Android 12
Стоит отметить, что Google имеет свою библиотеку Material, в которой собраны рекомендации и принципы с проектирования интерфейсов приложений для разработчиков и дизайнеров. В профессиональной среде подобные правила называются "гайдлайны". Пока неизвестно, какие нововведения будут включать в себя библиотеку Material Next, но судя со скриншотов Android 12 нововведения коснутся верстки, виджетов, шрифтов, а также форм диалоговых окон.
Новый интерфейс Android 12 / Скриншоти Google
Интересной деталью также является цветовая схема – не исключено, что Google отойдет от ярких контрастных цветов к мягким пастельным тонам.
Выход сборника Android 12 для разработчиков, должен состояться уже завтра. Хотя другие источники говорят, что выход может состояться позже.
- Новые функции Android 12
Сегодня также стало известно об одном из ключевых нововведений Android 12. Как ожидается, в новой версии мобильной ОС Google реализует функцию автоповорота экрана с определением положения пользователя. Работать эта функция будет с помощью фронтальной камеры.
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