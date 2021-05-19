Устройство разработало подразделение компании Alphabet для разработки решений городской среды Sidewalk Labs. Pebble состоит из двух частей: самого датчика и источника питания.
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Как это работает
- Прибор диаметром семь сантиметров и весом в 60 граммов можно прикрепить к земле на парковках.
- Он фиксирует наличие автомобиля с помощью сенсоров, а затем отправляет данные в облако.
- Источник питания датчика работает на солнечной энергии. Прикрепить его можно, например, на столб. Конструкция рассчитана на 5-7 лет.
- Данные Pebble о парковке в режиме реального времени можно интегрировать в навигационные программы, например Google Maps, через API.
Датчик Pebble можно разместить на земле / Фото Sidewalk Labs
Данные могут помочь операторам парковок и муниципалитетам. Застройщики смогут использовать данные Pebble, чтобы рассчитать, сколько парковок в районе еще необходимо.
Заявляют, что Pebble не использует камеры и не собирает идентифицирующую информацию о водителе или автомобиле.
Заказать Pebble можно через официальный сайт разработчика. Цену компания не раскрывает.