Устройство разработало подразделение компании Alphabet для разработки решений городской среды Sidewalk Labs. Pebble состоит из двух частей: самого датчика и источника питания.

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Как это работает

Прибор диаметром семь сантиметров и весом в 60 граммов можно прикрепить к земле на парковках.

Он фиксирует наличие автомобиля с помощью сенсоров, а затем отправляет данные в облако.

Источник питания датчика работает на солнечной энергии. Прикрепить его можно, например, на столб. Конструкция рассчитана на 5-7 лет.

Данные Pebble о парковке в режиме реального времени можно интегрировать в навигационные программы, например Google Maps, через API.



Датчик Pebble можно разместить на земле / Фото Sidewalk Labs

Данные могут помочь операторам парковок и муниципалитетам. Застройщики смогут использовать данные Pebble, чтобы рассчитать, сколько парковок в районе еще необходимо.

Заявляют, что Pebble не использует камеры и не собирает идентифицирующую информацию о водителе или автомобиле.

Заказать Pebble можно через официальный сайт разработчика. Цену компания не раскрывает.