Долгое время графин оставался теоретическим материалом. Предполагалось, что он может обладать уникальной электропроводностью, а также механическими и оптическими свойствами, которые могли бы пригодиться, например, в производстве более эффективных литий-ионных аккумуляторов.

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Почему так тяжело было синтезировать графин

Существуют разные способы создания аллотропических форм углерода в зависимости от способов соединения атомов с другими элементами. Самый известный из них – графит и алмаз. В последние десятилетия с помощью традиционных химических методов были синтезированы также фуллерен и графен. Однако эти методы не позволяют получать другие типы углерода в большом объеме, как это требуется, например, для графина.

А получить его было очень желанной задачей, поскольку он обладает рядом преимуществ и будет очень полезен в различных отраслях промышленности. Поэтому ученые применили новый процесс и преуспели.

Как ученые получили графин

Команда профессора Чжан Вэя применила процесс метатезы алкинов – органическую реакцию, включающую перераспределение алкиновых химических связей, термодинамику и кинетический контроль. В результате ученым удалось получить материал, ранее не существовавший и который может соперничать с графеном в электропроводности, а также, в отличие от него, контролируется.

Существует разница между графеном и графином. То, что мы получили, может стать чудо-материалом нового поколения,

– сказал Чжан.

В ближайших планах создателей графина снизить затраты на производство и упростить процедуру синтеза.

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Кстати, недавно ученые из Университета Флориды объявили о появлении первых растений, выращенных в лунном реголите. Для своих экспериментов они смогли получить от NASA всего пару чайных ложек реголита, но этого хватило.

Исследование показало, что почва с поверхности Луны не препятствует развитию земных растений и не приводит к образованию вредных для человеческого организма веществ. При этом сами растения воспринимают реголит как стрессовую среду и всеми силами пытаются адаптироваться к нему.