Чипы Parsair используют в 100 раз меньше энергии, работают в диапазоне до 100 метров и непрерывно передают информацию со скоростью в 1 мегабит в секунду.

Интересно Зеленский рассказал об обеспечении быстрого доступа к интернету для граждан по всей Украине

Как работает новый чип

До этого момента устройства могли непрерывно передавать беспроводные данные, быстро разряжая батареи, или могли передавать данные с перерывами, чтобы продлить свой срок службы. А Parsair позволяет передавать данные в потоковом режиме почти без разряда батареи, что кардинально меняет правила игры для множества различных отраслей и приложений,

– пояснил гендиректор Jeeva Скотт Брайт.

Parsair использует отображение для обеспечения связи, а не генерирует собственный радиосигнал. Ближайший беспроводной маршрутизатор передает радиосигналы, которые улавливаются Parsair для передачи новых данных. А за счет того, что энергия, которая отражается, потребляет значительно меньше ресурсов, чем та, что излучается, этот подход формирует непрерывный сигнал с минимальными энергозатратами.

Все технические подробности Parsair пока не раскрываются. Известно, что у Jeeva уже зарегистрировали 13 патентных заявок, 11 из них пока в процессе рассмотрения.

Разработчики утверждают, что отраженный сигнал выглядит так же, как стандартный радиопакет для поддерживаемых протоколов радиосвязи. Таким образом стартап сможет интегрировать свои чипы в работу обычного оборудования, которое уже используется на крупных предприятиях и в потребительской электронике.

Технологию можно легко масштабировать. Чипы объединяются в одну сеть для стабильной передачи данных от одного устройства к другому. По словам Скотта Брайта, Parsair предлагает множество вариантов использования для промышленного сектора. Система может применяться для оптимизации цепочки поставок, отслеживания активов и мониторинга потребления продукции. Раньше цифровизация этих процессов требовала больших затрат на новое оборудование.

Что касается нынешних сценариев применения, то платформа Jeeva уже тестируется несколькими крупными компаниями. Глава стартапа не назвал конкретные, но сообщил, что чипы Parsair уже поддерживают работу инсулиновых ручек, систем для отслеживания пищевых продуктов и температуры для вакцин, а также объединяют облачную платформу со складами, на которых хранятся товары повседневного потребления.