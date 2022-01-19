Новый биопринтер печатает медицинские бинты из клеток кожи: где его применят

Инженеры разработали портативное устройство Bio print First Aid, по форме похожее на пистолет. Его задача – заменить обычные бинты в условиях невесомости.

Работает Bioprint First Aid с помощью специальных биочернил, внутрь которых помещают живые клетки космонавтов. По словам разработчиков, обычные бинты малоэффективны в условиях невесомости.

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Как это работает

Как объясняют создатели биопринтера, действие устройства очень простое.

Чернила с клетками смешиваются, в результате чего получается материал, покрытие которого напоминает гипс.

Он застывает мгновенно и им можно покрыть порез или ожог.

Живые клетки в составе бинта необходимы для того, чтобы избежать отторжения материала тканями человеческой кожи.

Ученые отмечают, что благодаря технологии раны смогут заживать в несколько раз быстрее, чем при использовании обычных средств первой медицинской помощи.

Биопринтер Bio print First Aid / Фото NASA

Бинты в космосе могут быть доступны не всегда. Например, в случае нарушения поставок грузов на МКС. Любая рана, полученная в условиях невесомости, очень опасна из-за сильного кровотечения. Имеющиеся на борту космической станции средства первой медицинской помощи могут и не спасти астронавта,

– говорят разработчики устройства.

Изобретение уже отправили на МКС в конце декабря 2021 года с помощью грузового корабля от SpaceX. Во время испытаний в условиях невесомости астронавты будут использовать устройства без добавления клеток кожи, чтобы выяснить, насколько прочны бинты.