Релиз обновления автопилота переносили уже несколько раз. И вот 29 апреля глава Tesla анонсировал, что 9 версия FSD вероятно выйдет через две недели для ограниченного круга тестеров. Маск уверен: они точно будут довольны, ведь автопилот вышел на качественно новый уровень безопасности автономного вождения.

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Как проходит тестирование

Tesla испытывает полную версию системы автономного управления на нескольких тысячах клиентов и сотрудников в рамках программы раннего доступа.

Поскольку продукт еще не вышел из стадии тестирования, назвать его полным автопилотом пока нельзя – водитель все еще ответственный за транспортное средство и должен в любой момент быть готовым перехватить контроль. Несмотря на это, многие важные функции FSD уже берет на себя, в том числе и движение через перекресток.

Компания надеется, что, собрав достаточно отзывов пользователей автопилота, сможет доказать регуляторам, что автономное управление безопаснее, чем человек за рулем.

Мы почти закончили. FSD Beta v9.0 подорвет ваш мозг,

– написал Маск в Твиттере.

Когда новую версию испытают, компания обновит систему всем другим владельцам FSD. Вероятно, до конца июня.