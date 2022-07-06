Особенность таких скоплений состоит в том, что звезды у них полностью изолированы от родительских галактик. Ученые говорят об открытии нового типа звездной системы – скопления гравитационно связанных звезд, которое не является галактикой.

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Еще одна особенность состоит в том, что в таких скоплениях было обнаружено мало атомарного водорода, являющегося важным ингредиентом в процессе звездообразования.

Отсутствие большого количества водорода ставит вопрос о том, как образовались молодые звезды в этих скоплениях, особенно учитывая их удаленность от возможных родительских галактик. Исследовательская группа под руководством Майкла Джонса, научного сотрудника Аризонской обсерватории Стюарда, отметила наличие тяжелых металлов в пятнах.

Это говорит о том, что звездные системы образовались из газа, вышедшего из большой галактики, потому что металлы образуются в результате множества повторяющихся эпизодов звездообразования, что возможно только в большой галактике.

– считает один из авторов исследования Майкл Джонс.

Куда девался водород?

Есть только два основных способа вывода газа из галактики: приливное отделение, при котором гравитационное тяготение между галактиками оттягивает газ от них, и отделение под давлением, когда водород вытесняется попадающей в скопление галактикой. Астрономы подозревают, что со временем звезды в пятнах делятся на более мелкие звездные скопления и рассредоточятся.

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Кстати, недавно космический телескоп "Хаббл" зафиксировал необычное слияние разветвленных галактик на поразительном фото. Структура CGCG 396-2 образовалась в результате слияния ветвящихся галактик в созвездии Ориона на расстоянии примерно 520 миллионов световых лет от нас.

Снимок был получен с помощью усовершенствованной камеры ACS (Advanced Camera for Surveys) на борту космической обсерватории.