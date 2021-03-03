Google начала развертывание браузера Chrome 89 для Android, macOS, Windows и Linux. Новая версия обозревателя получила улучшения, которые касаются как функциональности, так и интерфейса. Пользователям теперь доступны такие возможности, как список для чтения, поиск по вкладкам и многое другое.

Среди нововведений самым заметным является новый интерфейс для работы с учетными записями. Обновленный дизайн доступен как в выпадающем меню, появляющемся при нажатии на аватар пользователя, так и при первой настройке браузера или добавлении нового пользователя. Новый интерфейс доступен только тем, кто использует Chrome на компьютере.

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Другие обновления

Новый интерфейс для работы с учетными записями пользователей / Фото Google

Кроме того, в Chrome 89 появился список для чтения, доступ к которому открывается после нажатия на иконку в виде звездочки в адресной строке. Выпадающее меню теперь будет предлагать не только создать закладку, но и добавить открытый сайт в список для чтения. Он разбит на две главы: "Прочитанные" и "Непрочитанные". Из этого же списка можно будет удалить страницы, в хранении которых уже нет нужды, а также отметить элементы списка как прочитанные.



Chrome получил новую функцию списков для чтения / Фото Google

Также пользователям Chrome станет доступна функция поиска по вкладкам. Для ее вызова можно воспользоваться новым значком в правом верхнем углу браузера. После ввода ключевого слова для поиска выпадающий список, содержащий до пяти объектов, будет отображать результаты.



Функция поиска по вкладкам / Фото Google

Среди других нововведений стоит отметить и изменения в запросах на показ сообщений от сайтов – они стали не такими навязчивыми. Появились новые API, которые позволяют браузеру напрямую взаимодействовать с таким оборудованием, как 3D-принтеры и многое другое. А у Chrome для Android появилась функция Web NFC, позволяющая сайтам считывать и записывать NFC-теги.