Настоящие друзья: Польша передала Украине 5 тысяч станций Starlink

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел совместный брифинг с польским коллегой Янушем Цешинским. На мероприятии Федоров рассказал о том, как Польша помогла Украине с получением очередной партии терминалов Starlink.

Ранее 24 канал уже рассказывал о том, что в Украине работает самое большое количество станций Starlink в Европе. Точное количество станций неизвестно, но примерно их работает 12 тысяч. Сейчас Украина получила очередную партию терминалов Starlink, которая составляет 5000 систем – их передала Польша.

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Большое спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг,

– отметил Михаил Федоров.

Кстати, после брифинга состоялась интерактивная презентация Starlink, где можно было протестировать, как быстро работает спутниковый интернет от Илона Маска.

Украинцы протестировали работу Starlink на ходу

Напомним, что ранее специалисты Минцифры протестировали работу стационарных систем Starlink на скорости 130 километров в час, несмотря на то, что они не предназначены для работы на ходу (о чем отмечает SpaceX). Чтобы улучшить стабильность работы, Starlink пришлось несколько модифицировать основу для установки антенны – использовали обычную автомобильную шину.

На практике оказалось, что стабильности работы спутникового оборудования на ходу было достаточно для комфортного просмотра видео на YouTube и работы в интернете. Полученные результаты даже были переданы в SpaceX для детального анализа и дальнейших исследований.

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