Пользователи соцсети Twitter обнаружили, что десять спутников Starlink, запущенных 25 января 2021 года в рамках миссии Transporter-1 Rideshare, оснащены системой лазерной межспутниковой связи.

Источник: Twitter

Илон Маск подтвердил предположения пользователей. Основатель SpaceX объяснил, что это прототипы новых спутников Starlink v0.9 с системой лазерной связи. SpaceX выводит их на полярную орбиту для тестирования межспутниковой связи.

Интересно Новый космический рекорд: компания Илона Маска запустила на орбиту 143 спутника

Также Маск пояснил, что со следующего года все новые спутники Starlink будут оборудованы лазерной связью.

Для чего спутникам Starlink система межспутниковой связи

Эта система позволяет решать проблему связи в тех районах планеты, где на Земле невозможно установить системы Starlink для доступа в интернет, например, в морях и океанах на большом расстоянии от береговой линии.

Группировка спутников Starlink первого поколения, которая сейчас выведена на орбиту, не имеет на борту системы межспутниковой связи, они могут получать и передавать информацию только на Землю. SpaceX ранее запустила небольшое количество тестовых спутников с прототипами такой системы. В сентябре 2020 года SpaceX сообщила о первых тестах межспутниковых каналов связи.

Несколько слов о проекте Starlink

SpaceX с мая 2019 года выводит на орбиту группы мини-спутников в рамках проекта Starlink. В 2020 году SpaceX планировал покрыть связью Starlink Северную Америку, что в основном удалось, а к концу 2021 года – почти всю планету. Сейчас в составе этой системы связи в околоземном пространстве находится более 1000 спутников Starlink.

SpaceX обещает, что полноценная система Starlink будет обеспечивать скорость до 1 Гбит/с при задержках от 25 до 35 миллисекунд. Бета-тест Starlink в США стоит 99 долларов в месяц, подключение – 499 долларов. В январе этого года тестер Starlink сообщил о рекорде скорости загрузки в 190 Мбит/с.