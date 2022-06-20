Новые спутники SpaceX Starlink создают еще больше проблем для астрономов: в чем дело

Астрономы в очередной раз выразили обеспокоенность по поводу работы спутников Starlink. Теперь у исследователей претензии к новой версии спутников от SpaceX версии 1.05 они создают еще больше препятствий для астрономических наблюдений, чем предыдущие модификации.

Критику обновленных спутников из выступления астронома из Мичиганского университета Пета Сейцера, приводит издание SpaceNews. Сейцер рассказал о росте яркости спутников Starlink во время панельной дискуссии на 240-м собрании Американского астрономического общества.

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Астроном заявил, что ранее спутники VisorSats имели звездную величину (цифровая характеристика яркости объекта) равную 6,5. Исследователь отметил, что новые спутники Starlink версии 1.5 ярче примерно половины звездной величины. При этом астрономы рекомендуют операторам спутников не использовать аппараты с яркостью звездной величины более 7, чтобы минимизировать помехи при наблюдениях.

Мы должны поговорить со SpaceX и узнать их дальнейшие планы,

– отметил астроном.

Ранее группа ученых под руководством астронома Пшемека Мроза из Варшавского университета установила, что спутниковая группировка Starlink может ухудшить до 20% снимков при астрономических наблюдениях в оптическом и инфракрасном диапазонах при определенных условиях.

Новые спутники Starlink 2.0

В начале июня в блоге Everyday Astronaut Илон Маск поделился деталями об обновленных спутниках Starlink . Они стали значительно больше и мощнее. Так, аппарат нового поколения имеет 7 метров в длину и весит около 1,25 тонны – для сравнения, масса спутника первого поколения почти в пять раз меньше, около 260 килограммов.

Появление спутников второго поколения указывает, что SpaceX делает ставку на сверхтяжелую ракету-носитель Starship, до сих пор находящуюся на стадии разработки, а ее ввод в эксплуатацию уже неоднократно переносился.

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Работа низкоорбитального спутникового провайдера беспокоит не только астрономов: даже некоторые сотрудники NASA в этом году направили в FAA письмо, в котором выразили обеспокоенность вероятностью столкновения спутников Starlink 2.0 с другими орбитальными аппаратами.

Кстати, недавно о необходимости разработать стратегию ликвидации спутников Starlink заявили и китайские учёные. Над задачей работают исследователи, связанные с оборонной промышленностью страны. Они изучают способы выведения из строя или даже полного уничтожения спутников, если они когда-нибудь станут угрозой национальной безопасности Китая.