Новое поколение смарт-часов от Apple и Samsung получат полезную функцию для мониторинга состояния здоровья. Речь идет о возможности измерения уровня сахара в крови.

Источник: ETNews

Измерение уровня сахара в крови является критически важным показателем для людей с диабетом. Также регулярное измерение этого показателя поможет выявить ранние стадии диабета.

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Как работать технология

Обычно этот анализ проводят через прокалывания пальца пациента, а специальное устройство определяет количество глюкозы в образце крови.

Однако, в смарт-часах будет использоваться оптический сенсор, который не требует инвазивной процедуры.

Кстати, ранее компания Samsung уже публиковала результаты исследования технологии неинвазивного измерения уровня глюкозы в крови. Поэтому такая технология должна дебютировать в Galaxy Watch 4 (или Galaxy Watch Active 3).

По слухам, Apple планирует реализовать подобную возможность в Apple Watch Series 7. Компания уже запатентовала соответствующие технологии и в сейчас тестирует надежность и стабильность функции перед коммерческим запуском.