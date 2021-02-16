Компания Garmin представила новую модель своих умных часов Garmin Enduro. Как заявил производитель, модель создали "для выносливых", ведь на одном заряде он проживет около года.

По словам производителя, новинка может работать до 65 дней без подзарядки в режиме разумных часов и до года в режиме экономии.

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При этом с включенным GPS часы проработают до 70 часов на одном заряде.

Такой удивительный показатель достигается благодаря настроенным режимам управления питанием, а также из-за наличия специального стекла Power Glass с подзарядкой от солнечной энергии.

Что еще интересного в Garmin Enduro

Новинка оснащена экраном с диаметром 1,4 дюйма и разрешением 280x280 пикселей. Часы могут проводить такие мониторинги:

VO2 Max (максимальный уровень потребления кислорода),

интенсивность занятий и уровень стресса,

оптический пульсометр,

таймер отдыха UltraRun,

рекомендации по восстановлению.

Также здесь есть защита от воды (10 ATM). Девайс имеет поддержку бесконтактных платежей Garmin Pay.

Цена

Garmin Enduro поступит на рынок с ценником в 800 долларов (22 400 гривен) в стальной версии и 900 долларов (25 500 гривен) в легком титановом корпусе.