Новые санкции ударили по производству российских процессоров "Байкал": каковы последствия

Великобритания расширила санкции в отношении России и включила в них компании МЦСТ и "Байкал Электроникс", которые разрабатывают процессоры "Эльбрус" и "Байкал". Что им запретили – дальше.

Дело в том, что они используют архитектуру британской компании ARM. А новые санкции предусматривают не только замораживание зарубежных активов МЦСТ и "Байкал Электроникс", но и ограничение на использование ими технологий, в том числе и архитектуры ARM. Это должно приостановить выпуск новых процессоров.

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Детали новых санкций

Как сообщает источник, "Байкал Электроникс" владеет проектными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (16 нанометров).

Однако на новые процессоры Baikal M2, Baikal L, Baikal S2, которые сейчас разрабатываются, компания имеет только проектные лицензии.

Это означает, что производитель вправе проводить только разработку и тестирование новых процессоров в рамках завода, но не имеет права на массовое их изготовление для дальнейшей продажи потребителям.

Без производственных лицензий с "Байкал Электроникс" не согласится работать ни один крупный зарубежный производитель микросхем – UMC, Global Foundries или TSMC. А именно последняя и производит процессоры "Байкал" на своих заводах.

Что интересно и действительно совсем не удивительно для "высокой культуры" оккупантов, собеседник "Коммерсант" допускает, что Россия может искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM.

Выходов немного: либо искать фабрику, которая пойдет на нарушение патентного права ARM, либо переносить свои разработки на открытые процессорные архитектуры, например, RISK V, MIPS, VLIW. Но это потребует перепроектирования всего процессора, которое займет два-три года и до 1 миллиарда рублей,

– говорит источник пропагандистского издания.

Россия возлагает большие надежды на эти процессоры, планируя свое импортозамещение. "Байкал Электроникс" планировала выпустить первые инженерные образцы процессора Baikal-L (12 нанометров, архитектура ARMv9) для планшетов и ноутбуков к 2023 году, а к 2025 году – первые партии Baikal-S2 (6 нанометров, ARMv9) для облачных вычислений в дата-центрах. Теперь и этим планам придется искать альтернативу, если только Россия не пойдет на нарушение патентного законодательства.

Кстати, архитектура ARM лежит в основе и других российских процессоров под названием "Скиф". Они изготовлены по устаревшему 28-нанометровому технологическому процессу, который был актуален в начале 2010 года. На этих чипах, как сообщалось, должна была работать следующая версия смартфона AYYA. Ранее мы писали, что позорный провал первой версии – AYYA T1 – не остановил производителя, компанию "Смартэкосистема", от выпуска следующей версии этого хлама. Однако теперь, вероятно, бессмысленные мечты о российских смартфонах придется отложить в очень глубокий ящик.