США ослабят санкции против Huawei и некоторых других компаний

По данным Bloomberg, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США изменяет правила. Новые позволяют обмениваться некоторыми низкоуровневыми технологиями с подсанкционными компаниями при обсуждении отраслевых стандартов.

Новые правила якобы должны обеспечить и сохранить лидерские позиции США на рынке. Министерство торговли пока не публикует список технологий, которыми позволит делиться с такими компаниями, как Huawei.

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Что известно

Алан Эстевес, заместитель министра торговли по промышленности и безопасности, говорит: "Американские заинтересованные стороны должны принимать полноценное участие в международных организациях по стандартизации, особенно там, где установленные ими критические, но иногда невидимые стандарты имеют важные последствия для национальной безопасности, а также коммерческие последствия". Но чтобы этим американским фирмам не приходилось подавать заявку на получение лицензии всякий раз, когда они являются частью организации, устанавливающей глобальные технологические стандарты, Министерство торговли ослабляет ограничения по обмену технологиями с такими фирмами, как Huawei, которые внесены в черный список.

США не хотят терять свою ведущую роль в области технологий, и один из способов убедиться, что этого не произойдет — разрешить фирмам ограниченный доступ к необходимым американским технологиям.

Эстевес добавляет, что новое правило позволит США занять лидирующие позиции. Для таких компаний как Huawei это ослабление ограничений.