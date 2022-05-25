Кратко напомним о том, что уже было известно: устройство получило круглый экран и минималистичный дизайн, совпадающий с ранними слухами и утечками. Снаружи часы напоминают гальку – за счет куполообразного стекла, плавно переходящего в металлический корпус. Среди функций заявлена поддержка LTE и NFC с возможностью бесконтактной оплаты покупок. О цене ничего не говорят, однако выйти новинка должна осенью вместе с новыми смартфонами.

Интересно Google анонсировала умные часы Pixel Watch с круглым экраном

Некоторые характеристики

Как теперь стало известно, Pixel Watch получат старый процессор SoC Exynos 9110 от Samsung, вышедший в 2018 году. Производят его по 10-нанометровому техпроцессу, что сегодня можно назвать не наиболее актуальным решением, поскольку существуют более современные варианты 7- и 5-нанометрового техпроцесса. Почему Google не взяла у Samsung современный Exynos W920, неясно.

от Samsung, вышедший в 2018 году. Производят его по 10-нанометровому техпроцессу, что сегодня можно назвать не наиболее актуальным решением, поскольку существуют более современные варианты 7- и 5-нанометрового техпроцесса. Почему Google не взяла у Samsung современный Exynos W920, неясно. При этом у часов будет специальный сопроцессор на ядре Cortex-M33, разработанный NXP. Он возьмет на себя часть задач основной платформы с целью увеличения автономности устройства.

Емкость аккумулятора составит всего 300 миллиампер-часов , что примерно на 20 процентов меньше, чем у конкурента от компании Samsung.

, что примерно на 20 процентов меньше, чем у конкурента от компании Samsung. Зато будущей новинке повезло с памятью. Оперативной обещают 1,5 гигабайта , что сравнимо с актуальными Samsung Galaxy Watch4, а постоянной – 32 гигабайта . Можно будет хранить, к примеру, музыку.

, что сравнимо с актуальными Samsung Galaxy Watch4, а постоянной – . Можно будет хранить, к примеру, музыку. Производить часы будет компания Compal, выпускавшая многие Apple Watch и в целом являющаяся одним из крупнейших производителей разной электроники.

Часы Google Pixel Watch на компьютерных рендерах / Фото Google

Вероятно, выбирая устаревший на целых четыре года процессор, что в мире технологий является огромным сроком, компания делает ставку на оптимизацию. Часы, как предполагают, будут работать с фирменной операционной системой Wear OS 3.1, разработанной специально для умных часов. Если самая современная версия способна плавно и без сбоев работать на старых чипах и потреблять приемлемое количество энергии, не заставляя бежать к зарядному устройству несколько раз в день, то выбор Exynos 9110 может положительно повлиять на цену гаджета, сделав его дешевле для потребителя.