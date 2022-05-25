Кратко напомним о том, что уже было известно: устройство получило круглый экран и минималистичный дизайн, совпадающий с ранними слухами и утечками. Снаружи часы напоминают гальку – за счет куполообразного стекла, плавно переходящего в металлический корпус. Среди функций заявлена поддержка LTE и NFC с возможностью бесконтактной оплаты покупок. О цене ничего не говорят, однако выйти новинка должна осенью вместе с новыми смартфонами.
Интересно Google анонсировала умные часы Pixel Watch с круглым экраном
Некоторые характеристики
- Как теперь стало известно, Pixel Watch получат старый процессор SoC Exynos 9110 от Samsung, вышедший в 2018 году. Производят его по 10-нанометровому техпроцессу, что сегодня можно назвать не наиболее актуальным решением, поскольку существуют более современные варианты 7- и 5-нанометрового техпроцесса. Почему Google не взяла у Samsung современный Exynos W920, неясно.
- При этом у часов будет специальный сопроцессор на ядре Cortex-M33, разработанный NXP. Он возьмет на себя часть задач основной платформы с целью увеличения автономности устройства.
- Емкость аккумулятора составит всего 300 миллиампер-часов, что примерно на 20 процентов меньше, чем у конкурента от компании Samsung.
- Зато будущей новинке повезло с памятью. Оперативной обещают 1,5 гигабайта, что сравнимо с актуальными Samsung Galaxy Watch4, а постоянной – 32 гигабайта. Можно будет хранить, к примеру, музыку.
- Производить часы будет компания Compal, выпускавшая многие Apple Watch и в целом являющаяся одним из крупнейших производителей разной электроники.
Часы Google Pixel Watch на компьютерных рендерах / Фото Google
Вероятно, выбирая устаревший на целых четыре года процессор, что в мире технологий является огромным сроком, компания делает ставку на оптимизацию. Часы, как предполагают, будут работать с фирменной операционной системой Wear OS 3.1, разработанной специально для умных часов. Если самая современная версия способна плавно и без сбоев работать на старых чипах и потреблять приемлемое количество энергии, не заставляя бежать к зарядному устройству несколько раз в день, то выбор Exynos 9110 может положительно повлиять на цену гаджета, сделав его дешевле для потребителя.