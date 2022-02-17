Новые находки подтверждают интересную теорию происхождения варанов

Вероятно, самые известные представители семьи варановых – это огромные комодские вараны. Существует много и других видов, но они меньше. Ученые наконец нашли доказательства азиатского происхождения этих ящериц.

Окаменевшие останки древних варанов подсказывали ученым, что эти ящерицы зародились именно в Азии. Считалось, что семья варанов и (Varanidae) происходит от вымерших Varaniformes из Евразии, которые жили в поздний меловой эпохе, которая, как известно, закончилась массовым вымиранием 65 миллионов лет назад. Но откуда происходит род Varanus (который принадлежит к семье Varanidae) – было неизвестно.

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Окаменелые остатки древнего варана, найденные в Китае / Фото Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences

Происхождение варанов

К семье Varanidae принадлежит не один род. Большинство из них – вымершие. И относительно происхождения рода Varanus (вараны) существовали споры. Ученые не могли прийти к консенсусу относительно того, где же возникли эти ящерицы: в Азии, Африке, или вообще в Гондване. Самые ранние окаменелости относятся к эпохе раннего неогена – это примерно 20 миллионов лет назад. И эти окаменелости вообще нашли в Северной Америке, где сегодня варанов не существует. Поэтому неудивительно, что ученые не могли понять, откуда же именно происходят вараны.

К счастью еще в 2008 году на территории Китая были обнаружены окаменелости, получившие название Archaeovaranus lii. Древнее животное имело много общих черт с современными варанами, но в то же время – имело и разногласия. Вероятно, что это был промежуточный вид, объединяющий современных варанов с их предками.

Животное достигло половой зрелости в 5 лет и умерло в 16-летнем возрасте.

Длина тела составляла около метра.

Самое главное то, что эта ящерица жила в эпоху раннего эоцена (56 – 47 миллионов лет назад), что заполняет пробел в истории окаменелостей варанов. Поэтому, считают исследователи, это фактически ставит точку в вопросе происхождения рода Varanus – они зародились на территории Азии и затем расселились по миру.