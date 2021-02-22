Разработки в области материаловедения стимулируются не только производителями аккумуляторов. В Японии активную позицию по этому вопросу заняли производители цемента. Они предлагают материалы для катодов, позволяющие сократить время зарядки аккумулятора в три или четыре раза, при этом исключая использование кобальта и никеля.

Компания Taiheiyo Cement предложила материал для изготовления катодов, частицы которого имеют диаметр не более 100 нанометров, что позволяет ионам лития свободно перемещаться в катоде. Новый материал позволяет не только сократить время зарядки аккумуляторов, но и продлить их срок службы в три раза.

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Планы на производство нового материала

Японский производитель намерен вложить 9,4 миллиона долларов в организацию производства нового материала, ежегодно предприятие сможет выпускать до 100 тонн продукции. К 2025 году объемы производства будут увеличены в десять раз, что позволит наладить серийный выпуск аккумуляторов. Выручка от данного вида деятельности достигнет, по прогнозам японского производителя цемента, десятков миллионов долларов ежегодно.

Что это даст отрасли производства аккумуляторов

Катоды нового типа позволят отказаться от использования кобальта и никеля. Последние не только неуклонно дорожают, но и повышают пожароопасность аккумуляторов. Существуют и этические проблемы: примерно 70% мировых запасов кобальта сосредоточены в районе Конго, где не утихают военные конфликты, а при добыче минерала используется детский труд. Из-за пандемии строительная отрасль Японии переживает не лучшие времена, поэтому производители цемента пытаются найти новое применение своим компетенциям.