Исследование мюона

Десятки лет физики измеряли магнетизм мюона, более тяжелого и нестабильного брата электрона. Они помещали эти частицы в вертикальное магнитное поле, чтобы они вращалась, как стрелка компаса.

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Частота вращения указывала, насколько они намагниченные, что в принципе могло указывать на новые частицы, даже те, которые слишком массивны для того, чтобы их можно было получить в Большом адронном коллайдере. Вращения мюона соответствует Стандартной модели элементарных частиц, но недавние измерения показали, что скорость движения мюона немного выше, чем предсказывает теория.

Новое открытие расширяет понимание фундаментальных физических процессов, но "есть одно но"

Аномалия эксперимента Muon g-2 составляет 4,1 сигма или стандартного отклонения, то есть существует шанс 1 до 40 тысяч, что результаты могут оказаться статистической погрешностью. Золотой стандарт для физики частиц – 5 сигм, когда вероятность случайной ошибки 1:3,5 миллионов.

Иными словами, результаты не окончательные, и эксперимент следует повторить, желательно, независимой группой исследователей. Однако исследование 2001 года, также пришло к выводу, что мюон чуть больше магнитный, чем утверждает теория.

С 1970-х мы искали "трещину" в Стандартной модели. Возможно, это она,

– сказал Алексей Петров, физик-теоретик из Университета Уэйна.

Почему открытие такое важное

Если последние измерения будут подтверждены, последствия для науки окажутся грандиозными, на уровне открытия бозона Хиггса в 2012 году. Они докажут существование еще одной неизвестной субатомной частицы, которая возникает в вакууме и вызывает увеличение магнетизма. При этом Стандартная модель не дает ответа на вопрос, что это может быть за частица и какими она обладает свойствами.