Слухи о iPhone с гибким дисплеем периодически появляются уже не первый год. Однако свежие данные показывают, что ожидать выхода такого смартфона в ближайшее время не стоит.

Компания Apple уже некоторое время работает над своим первым сложным устройством. Сейчас в сети появились о нем очередные подробности.

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Что нового о гибком iPhone

Инсайдеры говорят, что ждать новинку в ближайшее время точно не стоит – компания планирует выпускать девайс не ранее чем в 2023 году.

Также стало известно, что складной iPhone получит OLED-дисплей, который будет поддерживать фирменный стилус. Вероятно, речь идет о фирменном Apple Pencil или его новой версии.

По слухам, смартфон будет иметь форм-фактор лягушки (такой, который использовали в дизайне Galaxy Z Flip и Motorola Razr).

Напомним, ранее мы писали, что компания работает над несколькими вариантами гибкого смартфона. Один из вариантов предусматривает два отдельных дисплея, как в Microsoft Surface Duo и LG V60 ThinQ, то есть будет использовано дополнительный аксессуар.