Ниже вы найдете игры разных жанров, но объединяет их одно – желание разработчиков в очередной раз вас удивить. Мы подготовили самые интересные новинки мая для ваших Android-смартфонов.

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Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 – стратегия для Android

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 – новая стратегия. В ней вы встретите знакомый 2D-стиль с боковой прокруткой. Это отличает ее от игр с видом сверху вниз, который и встречается у большинства стратегий.

Battle Seven Kingdoms: Kingdom Wars 2 – смотрите видео

Вам нужно создать армию для борьбы с врагом. Здесь есть сюжетный режим, привязанный к сценарию и бесконечный режим для длинных забегов. В игре продумано немалое количество вариантов поворота сюжета и множество секретов на каждом из уровней.

Скачать игру можно здесь.

Biphase

Biphase, на первый взгляд, обычный платформер. Однако он совсем не так прост и здесь есть немало мест, где надо действительно "включить мозг".

Biphase – платформер для Android: смотрите видео

Игрок должен прыгать с одного блока на другой минуя препятствия, чтобы пройти уровни. Присутствует интересная механика инверсии цветов уровней, чтобы открывать новые препятствия и пути для прохождения. На более поздних этапах играть действительно сложно. Пусть Biphase и короткая, но в нее можно играть абсолютно бесплатно, без рекламы и внутриигровых покупок.

Скачать игру можно по этой ссылке.

Darkfire Heroes

Darkfire Heroes – мобильная ролевая игра. RPG может похвастаться коллекцией из 75 героев. Если вам нравится этот жанр, стоит как минимум попробовать.

Darkfire Heroes: смотрите видео

Игроку предстоит собрать команду и развивать ее улучшая снаряжение, побеждая плохих парней и продвигаться дальше в игре. Боевая система действительно интересна, по сравнению с другими играми этого жанра, и она добавляет уникальности этой игре. В Darkfire Heroes есть режим арены PvP, кланы и многое другое. Играть в нее можно бесплатно, а следовательно, вполне можно попробовать.

Скачать Darkfire Heroes можно здесь.

Disgaea RPG

Disgaea RPG – это бесплатный мобильный порт из серии Disgaea. Для тех, кто совсем не знаком с серией, Disgaea – это нечто в стиле стратегической ролевой игры, а ее мобильная версия переносит некоторые из этих механик на смартфоны и планшеты.

Disgaea RPG: смотрите видео

Игроку нужно будет собирать персонажей создавая команду. Здесь есть интересный сюжет и немало других вещей, которые оставят вас равнодушными. Игра точно понравится фанатам Disgaea из-за своих ностальгических ноток. Однако игрокам не знакомым с серией обходить игру не стоит, ведь это действительно хорошая бесплатная стратегическая ролевая игра.

Скачать Disgaea RPG можно здесь.

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Elona Mobile

Elona Mobile – это ролевая игра в жанре "roguelike". В игре открытый мир, и множество задач, которые ждут внимательных игроков. И конечно же здесь есть бесконечные подземелья для исследования.

Elona Mobile: смотрите видео

Вы обязательно оцените немалое количество заданий и побочных действий, которые можно сделать в игре. Вы сможете торговать, исследовать подземелья, заниматься добычей или фермерством, готовить и делать другие интересные вещи. Открытость мира всегда привлекает в играх, а тут ее дополнили еще и интересными заданиями, что тоже неплохо.

Скачать Elona Mobile можно здесь.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift едва ли не самый громкий релиз месяца. Единственный момент – игра доступна не во всех странах, но с помощью VPN играть можно без проблем.

League of Legends: Wild Rift – смотрите видео

Перед нами типичный представитель MOBA. В игре команды из пяти человек борются с другими такими же командами. Здесь представлены персонажи и механика из версии игры для ПК, но в более удобном для мобильных устройств представлении. Есть также социальные элементы, а разблокировка дополнительных героев возможна и без денег. Если вы фанат серии, то вам точно понравится.

Скачать League of Legends: Wild Rift можно здесь.

Pigeon: A Love Story

Pigeon: A Love Story – одна из самых интересных игр в нашей подборке. Здесь игрок перенимает на себя управление голубем. Вам придется летать среди других голубей, однако у нас есть свои задачи, которые нам нужно выполнять.

Pigeon: A Love Story – смотрите видео

Несмотря на свой, казалось бы, простой вид игра удивительно требовательна, поэтому для ее запуска вам понадобится современное устройство с высокопроизводительным чипсетом. Кроме того, карта загружается в режиме реального времени, поэтому для полноценной работы вам будет нужен интернет. Здесь есть и автономный режим, но лучше все же использовать режим онлайн.

Скачать Pigeon: A Love Story можно по этой ссылке.

Slashy Camp

Slashy Camp – это бесконечный раннер, похожий на такие игры, как Crossy Road. Игроки путешествуют по карте, преодолевая противников, избегая препятствия и уворачиваясь от ловушек.

Slashy Camp: смотрите видео

Здесь есть множество видов оружия, система опыта для открытия большего количества дополнений и многое другое. В целом это довольно интересная игра не только для того, чтобы быстро убить время, но и для внимательного прохождения.

Скачать Slashy Camp можно здесь.

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The Walking Dead: Survivors

Приятно видеть новые игры из серии "Ходячие мертвецы". Пусть они и имеют опосредованное отношение к сериалу, но в них часто встречаются персонажи, с которыми нам пришлось попрощаться и по которым мы скорбим.

The Walking Dead: Survivors – смотрите видео

В игре вам предстоит построить поселение, защищать его от зомби, соревноваться с другими игроками, собирать припасы и заниматься другими привычными атрибутами стратегических игр. The Walking Dead: Survivors очень похожа на мобильную игру State of Survival. Тем, кому она нравилась, понравится и эта.

Скачать The Walking Dead: Survivors можно здесь.