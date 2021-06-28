Vivo готовит три флагманских смартфона NEX с гибким дисплеем

Китайская компания Vivo, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, готовится к выходу на рынок аппаратов, оснащенных гибким дисплеем. Как сообщают сетевые источники, Vivo подала заявки на регистрацию торговых марок NEX Fold, NEX Slide и NEX Roll. Под этими именами, как ожидается, на рынок выйдут флагманские сотовые аппараты.

Что известно о гибких смарфтонах Vivo

Пока информации не много, но NEX Fold, например, может получить форм-фактор книжки. Вероятнее всего, гибкий дисплей у этого устройства будет складываться внутрь корпуса для защиты от повреждений во время повседневной носки.

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Что касается смартфонов NEX Slide и NEX Roll, то они, по мнению специалистов, будут оборудованы экранами, которые сворачиваются внутрь корпуса (названия намекают). Пользователи смогут извлекать эту панель, трансформируя телефон в небольшой планшетный компьютер.



Vivo может показать флагманские гибкие смартфоны / Gizmochina

Когда покажут новые гибкие смартфоны NEX

Ожидается, что Vivo анонсирует свой первый смартфон с гибким дисплеем в следующем квартале 2021 года. Скорее всего, это будет модель NEX Fold.

По прогнозам Counterpoint Technology Market Research, в 2021 году поставки смартфонов с гибким дисплеем выйдут на уровень 7,5 миллиона штук. В 2022 году продажи могут достичь 18,3 миллиона единиц.