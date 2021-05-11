О новых смартфонах пока известно не много, но по слухам и заявлениям специалистов отрасли уже вырисовывается общая картина. Кроме того, можно сделать вывод, что Samsung продолжит активно развивать гибкие устройства.
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Galaxy Z Fold 3
Модель Galaxy Z Fold 3, по слухам, получит существенные обновления.
- Устройство оснастят поддержкой пера S Pen.
- Ожидается, что этот аппарат станет первым в мире смартфоном с гибким дисплеем, оборудованным подэкранной камерой.
- Среди прочего смартфон будет оснащен тройной основной камерой.
Концепт Galaxy Z Flip 3 / Фото LetsGoDigital
Galaxy Z Flip 3
Вторая новинка с гибкой конструкцией, Galaxy Z Flip 3.
- Гаджет сможет похвастаться увеличенным по сравнению с моделью предыдущего поколения внешним экраном.
- Аппарат принимает двойную основную камеру с парой 12-мегапиксельных сенсоров.
- Внутренняя камера получит 10-мегапиксельный сенсор.
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Galaxy S21 FE
Что касается смартфона Galaxy S21 FE, то он, по слухам, тоже получит немало интересного.
- Устройство будет оборудовано 6,4-дюймовым экраном с небольшим отверстием для фронтальной камеры.
- Получит интегрированный сканер отпечатков пальцев.
- Частота обновления экрана якобы составит 120 Гц, а разрешение – Full HD+.
- В тыльной части корпуса расположится тройная камера.