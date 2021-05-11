О новых смартфонах пока известно не много, но по слухам и заявлениям специалистов отрасли уже вырисовывается общая картина. Кроме того, можно сделать вывод, что Samsung продолжит активно развивать гибкие устройства.

Интересно Что делать со старыми смартфонами: в Samsung нашли интересное решение

Galaxy Z Fold 3

Модель Galaxy Z Fold 3, по слухам, получит существенные обновления.

  • Устройство оснастят поддержкой пера S Pen.
  • Ожидается, что этот аппарат станет первым в мире смартфоном с гибким дисплеем, оборудованным подэкранной камерой.
  • Среди прочего смартфон будет оснащен тройной основной камерой.

Samsung

Концепт Galaxy Z Flip 3 / Фото LetsGoDigital

Galaxy Z Flip 3

Вторая новинка с гибкой конструкцией, Galaxy Z Flip 3.

  • Гаджет сможет похвастаться увеличенным по сравнению с моделью предыдущего поколения внешним экраном.
  • Аппарат принимает двойную основную камеру с парой 12-мегапиксельных сенсоров.
  • Внутренняя камера получит 10-мегапиксельный сенсор.

Не пропустите Громкий скандал вокруг Samsung: компанию обвиняют в мошенничестве из-за нехватки Galaxy S20

Galaxy S21 FE

Что касается смартфона Galaxy S21 FE, то он, по слухам, тоже получит немало интересного.

  • Устройство будет оборудовано 6,4-дюймовым экраном с небольшим отверстием для фронтальной камеры.
  • Получит интегрированный сканер отпечатков пальцев.
  • Частота обновления экрана якобы составит 120 Гц, а разрешение – Full HD+.
  • В тыльной части корпуса расположится тройная камера.