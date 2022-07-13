NASA опубликовало еще больше впечатляющих фотографий с телескопа "Джеймс Уэбб"

Самый мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб" продолжает свою работу по исследованию космоса, которое началось недавно в этом году. Недавно NASA опубликовало первый снимок, сделанный телескопом в рабочем режиме. Теперь американское космическое ведомство подбросило еще несколько фото обсерватории.

В NASA объяснили, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал еще четыре снимка разных объектов "наиболее отдаленных уголков космоса".

Не пропустите Исторический момент: Байден показал миру первое фото с космического телескопа "Джеймс Уэбб"

Новые фото "Джеймс Уэбб"

Туманность Киля

Фото ниже показывает часть туманности Эта Киля под каталожным номером NGC 3324.



Пылевые "горы" в туманности Эта Киля / Фото NASA / James Webb

Интересно о пылевых "горах" и туманности Киля

Мощное излучение и ветры массивных молодых звезд улетучивают и рассеивают облака пыли, в которых они сформировались. Эти столбы находятся в туманности Киля и известны как "Таинственная гора". Их вид обусловлен темной пылью, хотя в основном они состоят из чистого водорода.

Плотность таких пылевых столбов на самом деле меньше, чем у воздуха. Они похожи на горы из-за сравнительно небольшого количества непрозрачной межзвездной пыли. На фотографии снята область туманности Киля, удаленную от нас на 7500 световых лет. Через несколько миллионов лет звезды окончательно победят и вся пылевая гора будет уничтожена.

Южное кольцо

На следующем изображении зафиксирована туманность Южного кольца (NGC 3132). Этот объект расположен от нас на расстоянии 2500 световых лет.



Туманность Южное кольцо (фото с разных инструментов телескопа) / Фото NASA / James Webb

Туманность расположена в созвездии Лиры. Характерной особенностью этой туманности является газовая оболочка вокруг центральной звезды. Оболочка состоит в основном из атомов водорода и гелия, которые находятся в ионизированном состоянии благодаря ультрафиолетовому излучению центральной звезды. Атомы разных элементов излучают свет разных длин волн, причем чаще всего в запрещенных линиях.

Квинтет Стефана

Еще одним запечатленным на фото объектом стала группа из пяти галактик под названием Квинтет Стефана. Эта группировка расположена в созвездии Пегаса. Следует отметить, что фото собрано из 1000 отдельных фрагментов.



Квинтет Стефана / Фото NASA / James Webb

В ходе исследования квинтета космический телескоп "Спитцер" показал присутствие огромной межгалактической ударной волны (зеленая дуга на изображении), произведенной одной из галактик, которая "падает" на другую со скоростью миллионы километров в час.

Читайте на сайте NASA показали самые горячие точки на фронте – видна работа HIMARS

Экзопланета WASP-96 b

Следует также добавить, что "Джеймс Уэбб" исследовал экзопланету WASP-96 b, расположенную от Земли на расстоянии 1000 световых лет. Фотографии планеты телескоп не делал, но зафиксировал в ее атмосфере следы воды и существование облаков. Интересно, что эта наиболее подробная информация собрана об экзопланете.



Подробный анализ атмосферы планеты WASP-96 b / Фото NASA / James Webb