В NASA объяснили, что космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал еще четыре снимка разных объектов "наиболее отдаленных уголков космоса".

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Новые фото "Джеймс Уэбб"

Туманность Киля

Фото ниже показывает часть туманности Эта Киля под каталожным номером NGC 3324.

Туманность Эта Киля
Пылевые "горы" в туманности Эта Киля / Фото NASA / James Webb

Интересно о пылевых "горах" и туманности Киля

Мощное излучение и ветры массивных молодых звезд улетучивают и рассеивают облака пыли, в которых они сформировались. Эти столбы находятся в туманности Киля и известны как "Таинственная гора". Их вид обусловлен темной пылью, хотя в основном они состоят из чистого водорода.

Плотность таких пылевых столбов на самом деле меньше, чем у воздуха. Они похожи на горы из-за сравнительно небольшого количества непрозрачной межзвездной пыли. На фотографии снята область туманности Киля, удаленную от нас на 7500 световых лет. Через несколько миллионов лет звезды окончательно победят и вся пылевая гора будет уничтожена.

Южное кольцо

На следующем изображении зафиксирована туманность Южного кольца (NGC 3132). Этот объект расположен от нас на расстоянии 2500 световых лет.

Туманность Южное кольцо
Туманность Южное кольцо (фото с разных инструментов телескопа) / Фото NASA / James Webb

Туманность расположена в созвездии Лиры. Характерной особенностью этой туманности является газовая оболочка вокруг центральной звезды. Оболочка состоит в основном из атомов водорода и гелия, которые находятся в ионизированном состоянии благодаря ультрафиолетовому излучению центральной звезды. Атомы разных элементов излучают свет разных длин волн, причем чаще всего в запрещенных линиях.

Квинтет Стефана

Еще одним запечатленным на фото объектом стала группа из пяти галактик под названием Квинтет Стефана. Эта группировка расположена в созвездии Пегаса. Следует отметить, что фото собрано из 1000 отдельных фрагментов.

Квинтет Стефана
Квинтет Стефана / Фото NASA / James Webb

В ходе исследования квинтета космический телескоп "Спитцер" показал присутствие огромной межгалактической ударной волны (зеленая дуга на изображении), произведенной одной из галактик, которая "падает" на другую со скоростью миллионы километров в час.

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Экзопланета WASP-96 b

Следует также добавить, что "Джеймс Уэбб" исследовал экзопланету WASP-96 b, расположенную от Земли на расстоянии 1000 световых лет. Фотографии планеты телескоп не делал, но зафиксировал в ее атмосфере следы воды и существование облаков. Интересно, что эта наиболее подробная информация собрана об экзопланете.

Информация об экзопланете WASP-96 b
Подробный анализ атмосферы планеты WASP-96 b / Фото NASA / James Webb