Аппарат "Чжужун" сделали три фотографии. На изображениях видно посадочную платформу марсохода, и зону высадки рядом с марсоходом.

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Фото с посадочной платформы / фото xinhuanet

Селфи-камера на Марсе

Аппарат развернул на поверхности Марса отдельную камеру для снимков. Сначала камера крепилась ко дну марсохода, впоследствии она была развернута и установлена (примерно через 10 метров от места высадки). Благодаря ей удалось сфотографировать марсоход и посадочную платформу рядом.



Совместное селфи марсохода "Чжужун" и посадочной платформы / Фото xinhuanet

На посадочной платформе закреплен флаг Китая. Также там есть монохромный рисунок талисманов зимних Олимпийских игр 2022 года и Паралимпийских зимних игр в Пекине. На фото можно разглядеть следы марсохода на поверхности равнины Утопия.



Посадочная платформа / Фото xinhuanet

Кстати, марсоход "Чжужун" работает на поверхности Марса уже 28 сол (морских суток). Кроме него на орбите Красной планеты вращается аппарат "Тяньвень-1".