Китайская миссия по исследованию Марса

"Чжужун" – часть первой китайской марсианской миссии"Тяньвэнь-1". Ровер был высажен в равнине Утопия в мае 2021 года. Сначала КНР хотела отработать автоматическую посадку и развертывание на Марсе двух аппаратов, а затем приступила к научной программе.

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Ровер исследует окрестности вблизи посадочной платформы, ища подповерхностные залежи льда с помощью георадара, фотографируя местность, исследуя состав почвы с помощью спектрометра и мультиспектральной камеры, а также собирает данные о погоде.

Интересный факт! До сих пор ровер проработал половину от расчетного срока (90 марсианских суток) и проехал по поверхности Марса более 410 метров.

Мультиспектральные фото Марса

8 июля 2021 года "Чжужун" прислал новые снимки, среди которых оказались первые изображения, сделанные мультиспектральной камерой, которая позволяет выявить различия в составе обнажений пород, валунов или реголита. В частности, ученые заметили, что состав пыли, который покрывает поверхность Марса, и нижний слой, различаются, а прилегающая большая скала, которая попала на один из снимков, может быть выветренным базальтом.



Мультиспектральный снимок базальтовой скалы / Фото CNSA

Кроме того, исследователи показали ряд новых цветных снимков местности. На них попали обнаженные скалы, а также большая песчаная дюна, размером 40 метров в длину, 8 метров в ширину и высотой 60 сантиметров.



На фото хорошо видно марсианскую дюну / Фото CNSA

Также можно заметить расположенную в нескольких сотнях метров от марсохода темную заднюю защитную крышку десантной системы и белый парашют, которые использовались при высадке посадочной платформы с ровером на Марс.



В правом верхнем углу видна крышка и парашют / Фото CNSA