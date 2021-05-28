На совместимых устройствах загрузку KB5003214 можно осуществить через "Центр обновления Windows". При необходимости можно воспользоваться автономными настройками, которые Microsoft опубликовала в официальном каталоге обновлений. Поскольку обновление не является обязательным, оно не будет загружаться и устанавливаться автоматически.

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Что нового появилось в Windows 10

Что касается нововведений, то наиболее заметным можно считать появление виджета "Новости и интересы" на панели задач. Достаточно навести курсор мыши на соответствующий значок на панели задач, чтобы развернуть виджет, контент для которого подбирается с помощью служб Bing и MSN. При необходимости виджет можно скрыть, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню.



Виджет "Новости и интересы" на панели задач / Фото 24 канал

Виджет новостей имеет пять строк плиток. Лента новостей не бесконечна и чтобы увидеть больше новостей, нужно нажать "See more news".



Виджет позволяет настроить показ новостей по интересам / Фото 24 канал

Стоит отметить, что виджет не поддерживает украинский язык, что касается и "Погоды", которая также отображается на иностранном языке.

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