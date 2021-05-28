На совместимых устройствах загрузку KB5003214 можно осуществить через "Центр обновления Windows". При необходимости можно воспользоваться автономными настройками, которые Microsoft опубликовала в официальном каталоге обновлений. Поскольку обновление не является обязательным, оно не будет загружаться и устанавливаться автоматически.
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Что нового появилось в Windows 10
Что касается нововведений, то наиболее заметным можно считать появление виджета "Новости и интересы" на панели задач. Достаточно навести курсор мыши на соответствующий значок на панели задач, чтобы развернуть виджет, контент для которого подбирается с помощью служб Bing и MSN. При необходимости виджет можно скрыть, щелкнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав соответствующий пункт контекстного меню.
Виджет "Новости и интересы" на панели задач / Фото 24 канал
Виджет новостей имеет пять строк плиток. Лента новостей не бесконечна и чтобы увидеть больше новостей, нужно нажать "See more news".
Виджет позволяет настроить показ новостей по интересам / Фото 24 канал
Стоит отметить, что виджет не поддерживает украинский язык, что касается и "Погоды", которая также отображается на иностранном языке.
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Какие ошибки исправляет свежее обновление
- Исправлена ошибка, из-за которой закрепленное на панели задач приложение "телефон" могло не запускаться в некоторых случаях. Эта проблема появилась еще в Windows 10 (2004) и теперь разработчики ее исправили.
- Также устранена проблема, связанная с некорректной работой сенсорного устройства при использовании нескольких мониторов.
- Исправлена ошибка, из-за которой изъятые из рабочего стола объекты могли продолжать отображаться.
- Решена проблема с воспроизведением видео при переключении с внешнего дисплея с поддержкой HDR на встроенный дисплей без поддержки HDR.
- Также устранена проблема, связанная с некачественным звуком при использовании Bluetooth-наушников.