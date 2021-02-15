В Украине зафиксировали активный рост фишинговых атак. Причем мошенники выбирают наиболее актуальные темы, в частности о вакцинации от COVID-19. Об этом заявили в Национальном координационном центре кибербезопасности при СНБО.

В целом такая тенденция в мире наблюдается с первых месяцев пандемии. Весной 2020 года в мире ежедневно регистрировали более 18 миллионов фишинговых сообщений, связанных с темой COVID-19.

К теме Самая большая, которую видел мир: президент Microsoft о серьезной кибератаке на компанию

Правда, уже с середины 2020 года их количество постепенно уменьшалось. При этом фишинговые атаки стали более целенаправленными, постоянно меняют тематики: от доступности масок и тестов до разработки вакцин.

Фишинговые атаки в Украине

Как рассказали в СНБО, хакеры создали на популярной хостинговой платформе фейковую веб-страницу, которая имитировала сайт Министерства здравоохранения.

Для размещения страницы они зарегистрировали несколько доменов, которые напоминали официальный домен МОЗ — moz.gov.ua. Именно на этой фейковой странице и размещали информацию о начале с 25 января обязательной вакцинации от COVID-19. При этом посетителям сайта предлагали скачать файл с подробностями.

Этот файл содержал вредоносный код (макрос). При открытии файла он скрыто загружал другой вредоносный скрипт, который уже обеспечивает удаленное управление зараженным компьютером. После открытия файла нападавшие получали полный доступ к зараженным компьютерам.

К теме День безопасного интернета: Google дал несколько важных советов для защиты

Важно! Фейковые Домены имели такие имена: moz-gov-ua[.]com, moz-govua[.]com и mozgovua[.]com.

Если вы заметили такие фишинговые и фейковые сайты, СНБО просит сразу сообщать Национальный координационный центр кибербезопасности на электронную почту (report@ncscc.gov.ua).