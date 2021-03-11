Компания E Ink рассказала о новых цветных дисплеях Kaleido Plus на электронных чернилах и раскрыла некоторые преимущества нового поколения цветных экранов. Первое устройство, которое будет работать с технологией, Onyx Boox Nova3 представили несколькими днями ранее.

Цветные экраны Kaleido и продукты на их основе оказались лучше, чем предыдущие реализации цвета с помощью электронных чернил но, как выяснилось, пространство для будущих улучшений еще осталось. Компания E ink обещает еще более яркие цвета и увеличенную скорость обновления экрана с Kaleido Plus.

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Характеристики новых экранов

Новая технология обеспечит лучший опыт использования цветных цифровых маркеров при работе с документами на экранах Kaleido Plus и создании цветных рисунков. Компания рассчитывает на выпуск партнерами цветных электронных блокнотов для работы и учебы.

Основных отличий Kaleido Plus от Kaleido три:

Во-первых, массив цветных светофильтров Color Filter Array, которые и обеспечивают появление цвета, расположили ближе к микрокапсулам с электронными чернилами.

Во-вторых, изменили структуру фронтальной подсветки, которая позволяет читать в темноте и при слабом освещении.

В-третьих, изменена система обработки изображений.

Это дало более яркие цвета как при чтении при прямых солнечных лучах, так и при включении подсветки. В последнем случае, утверждают в E Ink, цветопередача стала лучше втрое.

Наконец, новые цветные экраны можно выпускать с большей диагональю, чем предыдущее поколение. Так, если ридеры с экранами Kaleido были не больше 6 дюймов, то экраны Kaleido Plus могут быть 7,8-дюймовыми, а ускоренная обработка изображения привнесет более плавную анимацию и возможность просмотра цветного видео. В целом количество цветов, которые устройства способны демонстрировать, не изменилось и достигает 4096 оттенков при 16 градациях уровня серого, но яркость цветов стала несколько лучше.

Onyx Boox Nova3

В ближайшее время начнутся продажи первого устройства на обновленной технологии – электронной книги Onyx Boox Nova3 Color, использующей аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 10. Новинка оборудована максимально возможным для Kaleido Plus цветным 7,8-дюймовым дисплеем.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx

Взаимодействовать с экраном можно с помощью пера Wacom, обеспечивающего распознавание до 4096 уровней силы нажатия. Пользователи, например, смогут делать заметки и наброски.

Устройство оборудовано подсветкой на основе 17 светодиодов. Предусмотрены Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. В комплекте восьмиядерный процессор Snapdragon 636, функционирующий с 3 гигабайтами оперативной памяти. Встроенный накопитель рассчитан на хранение 32 гигабайтов информации.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx

За питание отвечает батарея емкостью 3150 мА*ч с поддержкой быстрой подзарядки Quick Charge 4.0 через симметричный разъем USB Type-C. Упомянуты динамики и микрофон.

Цена

Купить Onyx Boox Nova3 Color можно будет по ориентировочной цене 419 долларов США – чуть меньше, чем 11 700 гривен.



Onyx Boox Nova3 Color / Фото Onyx