Новые британские ракеты способны "общаться" между собой в процессе полета

Минобороны Великобритании разрабатывает новые ракеты, способные к взаимодействию между собой. Оборонное ведомство выделило на проект более 3 миллионов фунтов стерлингов.

Проект называется Co-operative Strike Weapons Technology Demonstrator (CSWTD). В его рамках создают ударные системы, где ракеты в процессе полета смогут передавать друг другу важную информацию. Разработка поручена специалистам лаборатории оборонных технологий (DSTL).

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Что известно о новых ракетах

Первыми "умными" боеприпасами стали в 60-е годы бомбы с лазерным наведением. Тогда их широко применяемые ВВС США во время Вьетнамской войны. Однако за прошедшие полвека эффективности этого оружия уже недостаточно.

В условиях современной высокотехнологичной войны нужно оружие, которое может не только выполнять команды из центра управления, но и действовать самостоятельно. Поэтому ведомство и взялось за разработку ракет, которые используют искусственный интеллект, чтобы действовать по принципу роя.

В соответствии с планом разработают новую технику и программное обеспечение к ней, что обеспечит взаимодействие между ракетами и их использование в реальных боевых сценариях. Эта программа – лишь часть большого раздела оборонного бюджета страны, где на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выделяется до 6 миллиардов фунтов стерлингов.

Программа стартовала в апреле 2021 года и рассчитана на два года.