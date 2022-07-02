Хотя главным материалом для солнечных панелей десятилетиями был кремний, последние 15 лет перовскит активно отвоевывает у него позиции. Перовск так же эффективен, как и кремний, но позволяет создавать более дешевые, более легкие и гибкие панели. Однако перовскиты не очень стабильны и достаточно недолговечны при использовании в реальных условиях.

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Важный эксперимент

Исследователи из Принстонского университета США наконец-то опробовали в лабораторных условиях образец, способный проработать без замены до 30 лет в реальных условиях. В новом исследовании ученые добавили для стабилизации конструкции специальный промежуточный слой буквально в несколько атомов толщиной между светопоглощающим перовскотным слоем, несущим заряд.

Промежуточный слой производится из дисульфида углерода, свинца, йода и хлора и применяется для защиты конструкции от быстрого выгорания.

Хотя подобные решения уже предлагались разными командами раньше, новый состав потенциально позволяет сохранить работоспособность солнечных элементов дольше 30 лет – первое решение в своем классе, переступившее порог 20 лет.



Партия первичных элементов в камере ускоренного старения / Фото Center for Energy and the Environment

Когда такие батареи появятся на рынке

Пока говорится только об экспериментах. Исследователи использовали для оценки "живучести" панелей камеру искусственного старения, в которой элементы подвергли воздействию солнечного света и температуры от 35 до 110 °C. Экстраполировав полученные данные, команда заключила, что в стандартных климатических условиях новое решение способно проработать 30 лет.

По словам ученых, используемая в эксперименте камера искусственного старения позволит проверять устойчивость не только перовскотных, но и любых других элементов.