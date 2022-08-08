Все началось с извержения

Извержение Везувия в 79 году законсервировало целые города, самым известным из которых оказались Помпеи. Раскопки этого города начались еще в 1748 году и продолжаются с разной интенсивностью по сей день. За это время были найдены сотни зданий, открыты многочисленные росписи и надписи на стенах домов, а также сделаны сотни тысяч находок.

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Среди открытых сооружений оказались прекрасно сохранившиеся жилые дома и даже древнеримская забегаловка.

Интересные находки

В 2018 году во время работ в V районе Помпеи археологи обнаружили новый ларарий. Это маленькое домашнее святилище, предназначенное для отправления культа домашних хранителей – пенатов и ларов. Ларарии были почти во всех помпейских домах, но вместе с тем сильно отличались друг от друга по своей отделке.

Обнаруженное четыре года назад святилище является расписанной частью стены с нишей и алтарем для жертвоприношений.

Археологи продолжили исследование этого дома. Раскопки позволили открыть четыре комнаты, где сохранились разные предметы быта I века нашей эры. Одна из изученных комнат была спальней, где сохранились остатки каркаса кровати и подушки, текстура ткани которой все еще заметна. По своему типу найденная кровать оказалась идентичной тому, что было обнаружено в прошлом году в комнате рабов.



Раскопки в доме / Фото Археологический парк Помпеев.

Рядом с ним находился оставленный владельцами открытый деревянный сундук, на который с потолка упали балки и доски. Внутри сундука археологи обнаружили керамическую тарелку из красной неглазированной глины (так называемая terra sigillata) и масляную лампу с изображением превращения Зевса в орла. Также в этой комнате был небольшой круглый столик на трех ножках, на котором стояла еще одна тарелка, керамическая и стеклянная чаши. Кроме того, керамические и стеклянные изделия находились под этим столом.

Другой исследованной комнатой оказался амбар. Она была единственным помещением с земляным полом и неотштукатуренными стенами. В ней исследователи обнаружили полку с амфорой и кучу деревянных досок, которые, по-видимому, предназначались для разных целей от изготовления мебели до ремонта помещений. В небольшом коридоре археологи также обнаружили остатки двухметрового деревянного шкафа, пострадавшего в результате обрушения потолка. Внутри него было не менее пяти полок, на которых хранились маленькие кувшины и амфоры, а также стеклянные тарелки.

Фото археологических находок

Фото: Археологический парк Помпеев

В ходе исследования верхних комнат ученые обнаружили полиптих из навощенных дощечек, который, по-видимому, сначала хранился на полке с другими керамическими и бронзовыми изделиями. Кроме того, в сломанном большом посудном шкафу они нашли разные керамические и стеклянные сосуды. Рядом с ними также находились декорированные бронзовые изделия, а также отлично сохранившаяся курильница, расписанная разноцветными красками и украшенная фигурой человека.

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Директор Археологического парка Помпей Габриэль Цухтригель отметил, что раскопанный дом находился не в самом престижном районе города, где проживали преимущественно представители низшего и среднего класса. Да, во дворе исследованного дома находилось красиво украшенное хранилище для воды, но при этом сами комнаты выглядели очень скромно, что, вероятно, отражает нехватку денег на их декор.