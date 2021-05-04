Современные аккумуляторные батареи только в течение первого года использования теряют до 20 процентов емкости. Но исследователи из японского института науки и технологий придумали революционный материал, который позволяет батареям хранить до 95 процентов емкости в течение как минимум пяти лет.

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В чем секрет

Ученым помог новый связующий материал который в разы превосходит возможности тех, которые используются сегодня. Дело в том, что имеющиеся сегодня на рынке батареи уже через 500 перезарядок могут терять до 40 процентов емкости, именно из-за характеристик связующего материала, который в них используется.

Этот новый материал назвали бис-имино-аценафтехинон-парафенилен (Bis-imino-acenaphthenequinone-Paraphenylene, BP). Его использование позволяет сохранить 95 процентов емкости аккумулятора, даже после 1700 циклов зарядки.

Ученые уверены, что их открытие способно сильно повлиять на отрасли, которые полагаются на аккумуляторные батареи, включая электромобили.

Ожидается, что сотрудничеством с японским институтом науки и технологий заинтересуются производители смартфонов, которым новая разработка поможет создать более выносливые продукты.