Преимущества новых аккумуляторов

Новые аккумуляторы из алюминия и графена дешевле, не используют редкоземельных металлов, не горят, выдерживают колоссальные токи и широкий диапазон рабочих температур. Подобные батарейки могут подтолкнуть далеко вперед развитие электрического транспорта.

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Что касается именно электромобилей алюминиево-ионные графеновые аккумуляторы компания GMG обещает начать выпустить минимум в 2024 году, тогда как со следующего года она запустит в производство аккумуляторы для других нужд.

Почему аккумуляторы для электромобилей появятся позже

В компании заявляют, что для выпуска алюминиево-ионных графеновых аккумуляторов для электромобилей необходимо создать элементы в стандартных формфакторах и со стандартными электрическими характеристиками, в частности – с таким же напряжением, как в литий-ионных батарей.

Пока же компания намерена выпускать революционные элементы в собственном формфакторе, который оптимизирован под фирменную технологию. Это не станет проблемой для выпуска целого спектра продукции на "алюминиевых" батареях, лишь бы компания сдержала свое обещание.

Особенности работы алюминиево-ионных батарей

Катод алюминиево-ионной графеновой батареи представляет собой несколько слоев перфорированного графена с порами примерно 2,3 нм. В поры заключены атомы алюминия, что делает материал достаточно плотным с точки зрения возможности запасать энергию и способным пропускать гораздо большие токи, чем литий-ионные батареи. Также следует учитывать, что каждый ион алюминия в процессе заряда обменивается на катоде на три электрона, тогда как ион лития обменивается только на один электрон.



Структура новых батарей австралийских инженеров / Фото Graphene Manufacturing Group

Заявленные разработчиками характеристики алюминиево-ионных графеновых аккумуляторов достигают 149 мАч и 5 А/ч. По энергоемкости "алюминиевые" батареи на 30-40% хуже хороших современных литиевых батарей, но в три раза лучше от лучших лабораторных образцов алюминиево-ионных аккумуляторов, которые когда-то были разработаны в Стэнфордском университете. Австралийские аккумуляторы в нынешнем виде обещают удельную энергоемкость до 160 Вт ч/кг и мощность до 7000 Вт/кг.

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Благодаря способности выдерживать большие токи разработчики называют свои батареи едва не суперконденсаторами. Элемент в виде монеты заряжается за несколько секунд в отличие от литиевых аналогов. Из этих элементов, кстати, компания GMG рассчитывает начать коммерческое производство алюминийионних аккумуляторов в конце 2021 года или в начале следующего.