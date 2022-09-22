Украинец умышленно уничтожил автомобиль, чтобы проверить работу новой функции iPhone 14 Pro

У новых iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max есть очень полезная функция. Благодаря улучшенным датчикам смартфоны распознают аварию и самостоятельно вызывают помощь. YouTube-блогер проверил, как это работает, пожертвовав автомобилем.

Канал TechRax на YouTube ведет украинец Тарас Максимук, который, судя по данным в его твиттере, проживает в Сакраменто, Калифорния. Он описывает свою деятельность на видеоплатформе как "разбивание техники для вашего удовольствия".

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Эксперимент

Функция Crash Detection, которая также присутствует и в "умных" часах Apple нового поколения, работает благодаря новому акселерометру в паре с перенастроенным GPS. Она реагирует на совпадение определенных показателей и оповещает экстренные службы об аварии.

Чтобы проверить ее эффективность, TechRax вместе с друзьями привез подержанный автомобиль в поле и заставил его столкнуться с препятствиями.

В салоне машины собрали целую систему из веревок, скейта и электроники, чтобы автомобиль мог двигаться без водителя.

iPhone 14 Pro в это время прикрепили скотчем к сиденью водителя.

Сначала они проверили способность машины ездить самостоятельно, а затем направили ее на два подержанных автомобиля, от которых остались только каркасы.

После столкновения прошло около 15 секунд, прежде чем смартфон отреагировал. Сначала он показал предупреждение на экране с текстом "похоже, вы попали в аварию" и озвучил инструкцию, что в случае отсутствия реакции будет вызвана помощь. Далее на экране появилась кнопка отмены вызова и начался обратный отсчет в 10 секунд и звуковой сигнал, похожий на сирену.

Таких проверок было сделано две и обе успешно подтвердили, что функция работает.

Смотрите как проходил эксперимент: видео