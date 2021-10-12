Новую финскую установку для опреснения морской воды уже тестируют в Кении: что известно

Проблема нехватки питьевой воды в мире остро стоит не первый год. Ученые активно ищут способы решения проблемы. Между тем в Финляндии разработали опреснительную установку на солнечных батареях и уже начали тестировать ее в Кении.

Финская установка может за один час переработать до 10 тысяч литров воды. Вся система экологически чистая, не использует аккумуляторы или химикаты, а эксплуатационные расходы близки к нулю. Это является большим преимуществом, так как другие системы опреснения не только обходятся дорого, но и часто вредят окружающей среде.

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Что известно

За проект отвечает компания Solar Water Solutions. Она уже давно поставляет подобные установки в Кению. Сегодня их уже 200. Однако все они имеют меньшую мощность – от 4 до 7 тысяч литров в час.

Новая же установка, изготовленная при поддержке климатического фонда FM, предлагает новый подход к опреснения.

В основе технологии лежит усовершенствованный метод обратного осмоса.

Молекулы воды проходят через полупроницаемые мембраны в цилиндрических резервуарах с адаптивными сопловыми клапанами, а внешнее давление обеспечивается энергией от солнечных элементов.

Мы можем революционизировать подход к доступной и безопасной воде в сельской местности Кении. Этот проект знаменует прорыв в инфраструктуре водоснабжения на базе солнечной энергии,

– говорит Антти Похела, генеральный директор Solar Water Solutions.

Технология имеет и свои минусы. Учитывая то, что работает она на солнечных панелях и не имеет батарей, опреснитель не работает в темное время суток. Кроме того, он производит отходы в виде соли. Пока их не научились грамотно утилизировать, а потому отправляют обратно в океан.

Посмотрите как выглядит новая установка для опреснения соленой воды: видео

Если новый вариант опреснителя хорошо покажет себя, аналогичные установки, вероятно, будут и дальше распространять не только в Кении, но и в другие регионы, страдающие от недостатка пресной воды, но при этом имеющие выход к морю или океану.