Новости Huawei: новые устройства для разумного офиса и рекордные 100 млн пользователей HarmonyOS

Недавно Huawei представила новые продукты для разумного офиса – ноутбуки Huawei MateBook 13s и MateBook 14s, настольный ПК Huawei MateStation X, монитор Huawei MateView GT 27 и принтер Huawei PixLab X1. Также компания объявила о том, что количество пользователей, которые обновили свои устройства к HarmonyOS 2, выросло до 100 миллионов человек.

2 июня 2021 года было официально представлено обновление HarmonyOS 2 для более 100 устройств, в частности смартфонов и планшетов. С тех пор операционная система была установлена ​​рекордное количество раз.

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За неделю с момента запуска ее установили 10 миллионов пользователей, а по состоянию на 8 июля база пользователей HarmonyOS 2 достигла 30 миллионов человек. В сентябре, после 3 месяцев с момента запуска, HarmonyOS 2 установили уже более 100 миллионов пользователей. Это рекордный для отрасли показатель установления мобильной операционной системы за такой короткий промежуток времени.

Возможности HarmonyOS 2

– ведущая операционная система для умных устройств. Она позволяет подключать между собой различные типы устройств и обеспечивает плавное взаимодействие между ними. Вы можете подключить и использовать различные гаджеты, просто перетаскивая значок устройств на панели управления.

Пользователи могут настроить и персонализировать свой домашний экран благодаря виджетам разных размеров. Эти виджеты также позволяют автоматически подключаться к различным сервисам, в частности новостям и календарю, не открывая соответствующие приложения.

HarmonyOS 2 имеет улучшенную производительность, обеспечивая пользователям длительные игровые сессии и возможность быстро вернуться к конкретному моменту игры после просмотра других приложений. Эти новые функции обеспечивают простое и надежное взаимодействие между устройствами в эпоху всеобъемлющего интернета, что соответствует стратегии Huawei Seamless AI Life.

Новые устройства Huawei

Компания также представила новые продукты, среди которых принтер Huawei PixLab X1 на базе HarmonyOS. Это важный элемент серии продуктов Huawei для разумного офиса, который поддерживает ведущую технологию печати. Пользователи могут подключить принтер к устройствам Huawei в pop-up-окнах через Bluetooth, в частности к смартфонам, планшетам или ПК. Подключение занимает всего 20 секунд. PixLab X1 обеспечивает простой и эффективный опыт печатания и поддерживает интеллектуальную функцию беспроводной печати Tap to Print.

При разработке HarmonyOS 2 Huawei сделала значительный вклад в научно-исследовательскую деятельность, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей. Благодаря этому компания смогла адаптировать операционную систему до почти 100 различных гаджетов на один квартал раньше запланированного срока. Это позволит еще большему количеству старых моделей устройств Huawei поддерживать инновационные функции и обеспечивать лучший пользовательский опыт благодаря HarmonyOS 2.

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Успехи HarmonyOS 2

HarmonyOS получила популярность не только среди пользователей, но и среди разработчиков и партнеров, которые приобщаются к экосистеме Huawei. Сейчас количество разработчиков HarmonyOS составляет 1,3 миллиона, что в 10 раз больше по сравнению с прошлым годом.

Более 1 000 поставщиков оборудования, в частности Midea и Joyoung, применяют HarmonyOS Connect. Это позволяет обеспечить удобный пользовательский опыт, более простое подключение и взаимодействие между устройствами, а также применять виджеты и совместно использовать аппаратные возможности. Ведущие платформы, среди которых JD.com, Youku и Sina News, разработали удобные и доступные приложения на базе HarmonyOS с высоким уровнем удержания и активности пользователей.

Huawei будет продолжать развивать проект OpenHarmony с открытым исходным кодом для улучшения и роста системы. Это позволит разработчикам из разных сфер создавать операционные системы нового поколения на базе OpenHarmony, что будет способствовать дальнейшей диджитализации и интеллектуализации отраслей.